Rivoluzionando la Cryo-EM: una nuova tecnica consente l'imaging di piccole molecole proteiche

Gli scienziati dell’Università della California, Los Angeles (UCLA), hanno fatto un passo avanti nel campo della microscopia crioelettronica (crio-EM) che potrebbe avere implicazioni significative per la ricerca sul cancro. Cryo-EM è una tecnica che consente agli scienziati di visualizzare la struttura atomica delle molecole biologiche ad alta risoluzione. Tuttavia, fino ad ora, la crio-EM si è rivelata inefficace nell’imaging di piccole molecole.

In uno studio recente, i biochimici dell’UCLA, in collaborazione con scienziati dell’industria farmaceutica, hanno sviluppato una soluzione per catturare piccole molecole proteiche per l’imaging con cryo-EM. Hanno creato un'impalcatura proteica da 20 nanometri con sporgenze simili a un treppiede che mantenevano saldamente in posizione le piccole proteine ​​durante l'imaging. L'impalcatura potrebbe successivamente essere rimossa digitalmente, lasciando un'immagine 3D chiara e composita della sola piccola proteina analizzata.

La capacità di visualizzare proteine ​​di piccole e medie dimensioni è fondamentale per la ricerca su potenziali nuovi farmaci antitumorali. Ampliando le capacità di imaging della crio-EM, gli scienziati possono identificare posizioni specifiche sulle proteine ​​che possono essere prese di mira per scopi terapeutici.

I ricercatori hanno testato la loro impalcatura su una proteina chiamata KRAS, che è associata a circa il 25% dei tumori umani. Usando la cryo-EM, sono stati in grado di osservare la struttura atomica del KRAS attaccato a una molecola di farmaco studiato per il trattamento del cancro ai polmoni. Questa svolta nell’imaging crio-EM fornisce preziose informazioni su come le molecole dei farmaci interagiscono con le proteine ​​cellulari, favorendo lo sviluppo di farmaci più efficaci.

Le implicazioni di questo progresso vanno oltre la ricerca sul cancro. L'impalcatura modulare creata dal team guidato dall'UCLA può essere personalizzata per visualizzare varie piccole molecole proteiche, aprendo nuove possibilità per lo sviluppo di farmaci per diverse malattie.

