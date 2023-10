Una nuova ricerca fa luce sulle proteine ​​del sistema immunitario

Un recente studio condotto dal Bridge Institute presso l'USC Michelson Center for Convergent Bioscience, in collaborazione con team internazionali provenienti da India, Australia e Svizzera, ha fornito informazioni sull'intricata danza delle difese del nostro corpo contro gli invasori dannosi. La ricerca si è concentrata su alcune proteine ​​del sistema immunitario che svolgono un ruolo fondamentale nella nostra risposta immunitaria, in particolare in malattie come COVID-19, artrite reumatoide, malattie neurodegenerative e cancro.

Al centro della nostra risposta immunitaria c’è la cascata del complemento, una serie di eventi innescati quando vengono rilevate potenziali minacce. Questo processo genera messaggeri proteici noti come C3a e C5a, che attivano recettori specifici sulle cellule, dando inizio a una cascata di segnali interni. Tuttavia, i meccanismi precisi di questi recettori, in particolare C5aR1, sono rimasti a lungo un mistero.

Utilizzando la tecnica avanzata della microscopia crioelettronica (crio-EM), i ricercatori sono stati in grado di catturare immagini dettagliate di questi recettori in azione. Queste immagini hanno rivelato le interazioni tra i recettori e le molecole, nonché i cambiamenti di forma e la trasmissione dei segnali all'interno della cellula dopo l'attivazione.

I risultati di questo studio forniscono informazioni significative e complete su una famiglia di recettori cruciali all’interno del sistema immunitario, secondo Cornelius Gati, autore principale dello studio e assistente professore presso l’USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences. La ricerca apre potenziali strade per lo sviluppo di farmaci mirati a questi recettori nel trattamento di varie malattie.

Questa ricerca, pubblicata sulla rivista Cell, contribuisce alla comprensione delle complessità del nostro sistema immunitario e getta le basi per studi futuri che mirano a utilizzare la potenza delle difese naturali del nostro corpo.

– Articolo originale: “Una nuova ricerca del Bridge Institute offre approfondimenti sulle proteine ​​del sistema immunitario” (USC News)

