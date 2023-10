La rara eclissi dell'"anello di fuoco" stupisce le folle in Oregon e New Mexico

Gli applausi sono esplosi tra la folla in Oregon e nel New Mexico mentre una rara eclissi di sole ad "anello di fuoco" ha messo in scena uno spettacolo per milioni di persone in tutte le Americhe. Il fenomeno, noto anche come eclissi solare anulare, è stato trasmesso in streaming dalla NASA a causa del cielo nuvoloso in alcune aree.

Le piccole città lungo il percorso dell'eclissi hanno sperimentato un misto di eccitazione e preoccupazione per il tempo. Nuvole e nebbia minacciavano di oscurare la vista in alcuni stati occidentali, ma il cielo era cristallino nel New Mexico, offrendo a decine di migliaia di spettatori una vista illimitata.

Nel New Mexico, l'eclissi ha coinciso con una festa internazionale delle mongolfiere, aumentando l'eccitazione. Gli organizzatori hanno distribuito 80,000 paia di occhiali e gli spettatori hanno potuto ammirare la vista delle mongolfiere e la formazione dell'anello.

Un'eclissi ad anello di fuoco è diversa da un'eclissi solare totale, poiché la Luna non copre completamente il sole. Invece, lascia un bordo luminoso e fiammeggiante. Il percorso di sabato ha attraversato diversi stati degli Stati Uniti prima di spostarsi nella penisola messicana dello Yucatan e in altri paesi dell'emisfero occidentale per un'eclissi parziale.

Gli osservatori dell'eclissi provenienti da tutti gli Stati Uniti hanno viaggiato negli angoli più remoti del paese per ottenere la migliore visione possibile. Nel parco nazionale del Bryce Canyon nello Utah, gli appassionati hanno percorso il famoso sentiero prima dell'alba per individuare i loro punti preferiti.

L'intera eclissi, dal momento in cui la Luna inizia a oscurare il Sole fino a quando ritorna alla normalità, dura dalle due ore e mezza alle tre ore in un dato punto. La porzione dell'anello di fuoco dura dai tre ai cinque minuti, a seconda della posizione.

Fonte:

– Nasa

– Foto AP/Eric Gay

– Eric Gay/AP