Gli antenati dei coccodrilli invecchiarono lentamente

Un nuovo studio pubblicato su Current Biology rivela che gli antichi antenati dei coccodrilli, noti come coccodrilli, crescevano più lentamente rispetto ad altri grandi rettili come i dinosauri. I ricercatori hanno esaminato la struttura interna delle ossa fossili di coccodrilli morfi di 200 milioni di anni trovati in Sud Africa e hanno scoperto che il loro tasso di crescita era simile a quello dei loro discendenti moderni. Ciò sfida la convinzione esistente secondo cui la lenta crescita osservata nei coccodrilli viventi è il risultato del loro stile di vita sedentario e semiacquatico.

Lo studio ha anche esaminato i fossili di un gigantesco antenato coccodrillo recentemente scoperto che visse 210 milioni di anni fa. Questi fossili sono stati trovati nel villaggio di Qhemegha, in Sud Africa. Studiando le caratteristiche di queste ossa antiche, come la crescita annuale e il tessuto osseo, i ricercatori hanno stabilito che la nuova specie cresceva più lentamente rispetto ad altri grandi rettili del suo tempo. Hanno anche scoperto che questa strategia di crescita lenta è persistita durante tutta l’evoluzione dei coccodrilli, con specie più recenti che hanno rallentato ulteriormente la crescita.

È interessante notare che i ricercatori suggeriscono che la strategia di crescita lenta ha svolto un ruolo significativo nella sopravvivenza dei coccodrilli durante un evento di estinzione di massa alla fine del periodo Triassico. Mentre si pensa che i dinosauri siano sopravvissuti all’estinzione crescendo rapidamente, i coccodrilli a crescita più lenta sono riusciti a sopravvivere e prosperare dopo l’evento. Questa netta differenza nelle strategie di crescita alla fine portò alla divergenza tra coccodrilli e uccelli, i loro parenti viventi più stretti.

Questi risultati forniscono approfondimenti sulla storia evolutiva dei coccodrilli e fanno luce sui fattori che hanno modellato i loro tassi di crescita. Ulteriori ricerche in questo campo contribuiranno alla nostra comprensione di come le diverse specie si adattano e si evolvono nel tempo.

– “Origini della crescita lenta sul lignaggio dello stelo dei coccodrilli” pubblicato su Current Biology.

