Sbloccare il potenziale: editing genomico CRISPR/Cas9 per la resistenza alle malattie nelle piante

L’editing del genoma, in particolare la rivoluzionaria tecnologia CRISPR/Cas9, è emerso come un punto di svolta nel miglioramento dei tratti delle piante. Offrendo un’alternativa più efficiente ai metodi di allevamento tradizionali, rappresenta un’enorme promessa nell’affrontare sfide cruciali come la resistenza alle malattie. In questo contesto, un recente articolo di ricerca intitolato “CRISPR/Cas9-mediated gene editing to confer turnip mosaic virus (TuMV) Resistance in Chinese cavolo (Brassica rapa)” pubblicato su Horticulture Research ha svelato una svolta nel tentativo di sviluppare ceppi resistenti alle malattie. impianti.

Lo studio ha riguardato il cavolo cinese, in particolare la cultivar Brassica rapa “Seoul”, che è gravemente minacciata dal virus del mosaico della rapa (TuMV). Per combattere questa minaccia, i ricercatori hanno utilizzato la tecnica di editing genomico altamente precisa CRISPR/Cas9. Inserendo i costrutti CRISPR/Cas9 nelle piante di cavolo cinese e seguendo una serie di passaggi successivi tra cui la coltura dei germogli, la formazione delle radici e l'analisi PCR, il team mirava a sviluppare piante resistenti al virus del mosaico della rapa.

I risultati sono stati sorprendenti. Tra le piante rigenerate, un notevole 86.7% presentava i transgeni Cas9 desiderati. Inoltre, i ricercatori hanno preso di mira tre geni eucariotici del fattore di inizio della traduzione (eIF), tra cui eIF(iso)4E, noto per svolgere un ruolo fondamentale nella resistenza al TuMV in specie affini. Attraverso una diligente sperimentazione, hanno scoperto che uno specifico sgRNA, dei tre testati, mostrava una significativa efficienza di editing.

Questa svolta costituisce una prova convincente del potenziale dell’utilizzo di CRISPR/Cas9 e del targeting del gene eIF(iso)4E per sviluppare specie Brassica resistenti alle malattie. Apre la strada a ulteriori ricerche per sfruttare tutta la potenza dell’editing genomico per combattere le minacce virali che incidono negativamente sulla salute e sulla produttività delle piante.

FAQ

D: Cos'è CRISPR/Cas9?

CRISPR/Cas9 è una tecnologia rivoluzionaria di modifica del genoma che consente agli scienziati di apportare modifiche precise al DNA, offrendo un enorme potenziale per migliorare vari tratti nelle piante, negli animali e persino negli esseri umani.

D: Cos'è il TuMV?

Il TuMV, o virus del mosaico della rapa, è un tipo di potyvirus che rappresenta una grave minaccia per le colture di cavolo cinese (Brassica rapa). È noto che causa danni significativi alla salute e alla resa delle piante.

D: Cosa sono i geni eIF?

I geni eIF, in particolare i geni del fattore di inizio della traduzione eucariotica, svolgono un ruolo cruciale nella regolazione dell'inizio della sintesi proteica negli organismi. Nel contesto di questo articolo, eIF(iso)4E è stato identificato come vitale per la resistenza al TuMV nelle specie Arabidopsis e Brassica.

Fonte:

Documento di ricerca: Ricerca sull'orticoltura – DOI: 10.1038/s41438-023-0112-6