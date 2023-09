Nuovi tipi di superconduttori creati un atomo alla volta

I ricercatori dell'Università di Zurigo hanno fatto un passo avanti significativo nel campo della superconduttività disponendo gli atomi uno alla volta. Questa svolta ha il potenziale per rivoluzionare lo sviluppo dei materiali e far avanzare le tecnologie di calcolo quantistico.

Tradizionalmente, la topologia naturale degli atomi ha reso difficile la creazione di nuovi effetti fisici. Tuttavia, gli scienziati dell'Università di Zurigo sono riusciti a progettare superconduttori disponendo singolarmente gli atomi, dando vita a nuovi stati della materia.

Il futuro dell’elettronica dipende dalla scoperta di materiali unici e questa svolta offre un promettente potenziale di innovazione. Superando i limiti dei materiali presenti in natura, i ricercatori hanno aperto la strada a nuovi stati della materia nelle future tecnologie elettroniche e informatiche.

La scoperta di nuovi materiali è cruciale per lo sviluppo dei futuri computer. Questa svolta potrebbe avere implicazioni significative per la progettazione e la funzionalità dei computer. Dall’elettronica classica al calcolo neuromorfico e ai computer quantistici, la ricerca di nuovi effetti fisici è una forza trainante dietro questi progressi.

Nel loro studio pubblicato su Nature Physics, i ricercatori dell'Università di Zurigo, in collaborazione con i fisici dell'Istituto Max Planck di fisica delle microstrutture in Germania, hanno presentato un nuovo approccio alla superconduttività. Hanno creato i materiali richiesti atomo per atomo.

I superconduttori sono particolarmente intriganti per la loro resistenza elettrica pari a zero alle basse temperature. Sono utilizzati in molti computer quantistici per le loro eccezionali interazioni con i campi magnetici. Tuttavia, solo un piccolo numero di stati superconduttori è stato definitivamente dimostrato nei materiali. Con questa svolta, i ricercatori sono riusciti a creare due nuovi tipi di superconduttività.

Questa svolta non solo conferma le previsioni teoriche dei fisici, ma apre anche la possibilità di esplorare nuovi stati della materia e le loro applicazioni nei futuri computer quantistici.

Bibliografia: “Reticoli Shiba bidimensionali come possibile piattaforma per la superconduttività topologica cristallina” di Martina O. Soldini, Felix Küster, Glenn Wagner, Souvik Das, Amal Aldarawsheh, Ronny Thomale, Samir Lounis, Stuart SP Parkin, Paolo Sessi e Titus Neupert , Fisica della Natura, 10 luglio 2023.

Fonte:

– Nature Physics: una rivista scientifica sottoposta a peer review che copre la fisica, pubblicata da Nature Research. Comprende articoli, lettere, recensioni, punti salienti della ricerca, notizie e opinioni, commenti, recensioni di libri e corrispondenza.