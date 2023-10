Creazione di un modello 3D dell'impatto del lago di metano sulle condizioni meteorologiche locali su Titano

By

Un team di scienziati terrestri e planetari di varie istituzioni ha sviluppato un modello 3D per dimostrare il potenziale effetto dei laghi di metano sui modelli meteorologici locali di Titano, la luna più grande di Saturno. Incorporando nuove funzionalità nel loro modello, i ricercatori miravano a comprendere l'impatto di diverse caratteristiche fisiche sui modelli meteorologici in ambienti extraterrestri.

Precedenti studi hanno rivelato che la luce solare e l’acqua sono i principali fattori che determinano il clima sulla Terra, mentre la luce solare e il metano svolgono lo stesso ruolo su Titano. Per ottenere una migliore comprensione del clima di Titano, il team di ricerca ha adattato i modelli 2D esistenti, originariamente progettati per studiare la Luna, per tenere conto dell’impatto di varie caratteristiche su altri corpi celesti.

Il processo di creazione del modello 3D ha comportato l'analisi delle immagini scattate dalla sonda spaziale Huygen dell'ESA durante la sua discesa sulla superficie di Titano nel 2005. Queste immagini hanno fornito informazioni dettagliate sul complesso paesaggio della Luna, comprese le aree terrestri, i laghi e i fiumi. Sebbene inizialmente si credesse che questi corpi liquidi fossero composti da acqua, scoperte successive rivelarono che erano pieni di metano, che può esistere sotto forma di ghiaccio, gas o liquido su Titano.

Per simulare l'impatto dei laghi sul clima di Titano, i ricercatori hanno introdotto la terza dimensione, assente nei modelli precedenti. Hanno incorporato caratteristiche utili dei modelli 2D e dati incorporati dai laghi sulla Terra. Eseguendo il modello, hanno osservato che i modelli 2D sovrastimano la distanza percorsa dalle brezze lacustri sulla terra, sottovalutando altri fattori, come il movimento atmosferico verso il basso che si verifica dietro queste brezze. Inoltre, si è scoperto che alcune aree dei laghi contengono abbastanza vapore di metano da generare nebbie sottili.

Lo sviluppo di questo modello 3D fornisce preziose informazioni sulle dinamiche meteorologiche locali guidate dai laghi di metano su Titano. Comprendere questi processi può contribuire a una migliore comprensione del più ampio sistema climatico sulla Luna, oltre a fornire una base comparativa per studiare i modelli meteorologici in altri ambienti extraterrestri.

Fonte: Audrey Chatain et al, "L'impatto della forma e delle dimensioni del lago sulle brezze lacustri e sugli scambi aria-lago su Titano", arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2309.07042

Pubblicazione: arXiv