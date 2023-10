La missione Dawn della NASA scopre sostanze organiche complesse su Cerere

By

La missione Dawn della NASA ha fatto un'entusiasmante scoperta su Cerere, l'oggetto più grande nella fascia degli asteroidi. Su questo pianeta nano sono state trovate molecole organiche complesse, sollevando interrogativi sulla loro origine e su cosa ciò significhi per la potenziale abitabilità di Cerere.

L'origine di questi composti organici complessi è ancora oggetto di dibattito. Alcuni credono che potrebbero essere stati consegnati a Cerere da una cometa o da un altro oggetto ricco di materiale organico, mentre altri suggeriscono che potrebbero essersi formati sul pianeta nano stesso in presenza di acqua salata. Indipendentemente dalla loro origine, queste molecole sono state colpite dai numerosi impatti che hanno sfregiato la superficie di Cerere.

Una nuova ricerca presentata al meeting GSA Connects 2023 della Geological Society of America ha fatto luce su come questi impatti hanno influenzato i componenti organici di Cerere e cosa ciò significa per determinare la loro origine e valutare l’abitabilità del pianeta nano.

La ricerca, condotta dallo scienziato planetario Terik Daly del Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, mostra che le sostanze organiche sono più diffuse di quanto si pensasse in precedenza e sembrano essere resistenti agli impatti con condizioni simili a quelle di Cerere. Ciò suggerisce che la presenza di sostanze organiche su Cerere potrebbe essere più comune ed essere sopravvissuta alla storia violenta del pianeta nano.

Per comprendere meglio gli effetti degli impatti sulle sostanze organiche di Cerere, il gruppo di ricerca ha condotto una serie di esperimenti presso l'Ames Vertical Gun Range della NASA. Questi esperimenti hanno replicato le condizioni di impatto tipiche di Cerere, consentendo confronti diretti con i dati raccolti dalla sonda Dawn.

Inoltre, il team ha utilizzato una nuova tecnica di analisi dei dati che combinava i dati della fotocamera Dawn e dello spettrometro per immagini. Ciò ha permesso loro di studiare le sostanze organiche in modo più dettagliato e di ottenere informazioni sulla loro origine.

Nel complesso, questa ricerca contribuisce alla nostra comprensione della presenza di sostanze organiche complesse su Cerere e della loro resilienza di fronte agli impatti. Per il futuro è prevista un'ulteriore esplorazione di questo pianeta nano, con la speranza di scoprire ulteriori indizi sulla sua abitabilità e sul potenziale di vita oltre la Terra.

