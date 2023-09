I biologi del MIT scoprono la proteina che forma il condensato biomolecolare nel nucleolo

By

I biologi del MIT hanno identificato una proteina chiamata TCOF1 che è essenziale per la formazione di un condensato biomolecolare noto come centro fibrillare (FC) all'interno del nucleolo delle cellule. Il nucleolo è un organello cellulare responsabile della produzione dei ribosomi. La formazione del FC è significativa in quanto rappresenta un cambiamento evolutivo avvenuto circa 300 milioni di anni fa nell'organizzazione del nucleolo.

Il gruppo di ricerca ipotizza che l'evoluzione dei condensati all'interno del nucleolo possa essere avvenuta per semplificare l'assemblaggio dei ribosomi suddividendo in compartimenti diverse reazioni biochimiche. Comprendere la formazione e la funzione della FC può fornire informazioni sull'evoluzione di altri condensati all'interno delle cellule.

In precedenza, il team aveva identificato una regione proteica ricca di regioni a bassa complessità (LCR) che sembravano coinvolte nella formazione del condensato. Gli LCR sono sequenze di amminoacidi ripetute molte volte. I ricercatori hanno scoperto che TCOF1, una proteina nucleolare con LCR ricchi di glutammato, svolge un ruolo cruciale nella strutturazione degli assemblaggi biomolecolari.

Quando TCOF1 è espresso nelle cellule, si formano dei condensati, comprese le proteine ​​tipicamente presenti nella FC. Questa scoperta consente ai ricercatori di studiare più facilmente la funzione della FC e fornisce una base per studiare la formazione e il ruolo di altri condensati nelle cellule.

Questo studio, condotto dai biologi del MIT, offre preziose informazioni sulla formazione di condensati biomolecolari all’interno del nucleolo e sulle loro potenziali implicazioni nei processi cellulari. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Cell Reports.

– MIT: Massachusetts Institute of Technology è una prestigiosa università di ricerca privata con sede a Cambridge, Massachusetts.

– Cell Reports: una rivista scientifica sottoposta a revisione paritaria pubblicata da Cell Press, un marchio di Elsevier, che riporta nuove intuizioni biologiche in varie discipline delle scienze della vita.