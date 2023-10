Nuove intuizioni sulla struttura interna di Marte rivelate da studi recenti

Studi recenti hanno spinto gli scienziati a rivalutare la loro comprensione della composizione interna di Marte, rendendo necessaria una revisione dei diagrammi esistenti. Due gruppi di ricerca separati hanno pubblicato i loro risultati, entrambi i quali suggeriscono che il nucleo di ferro liquido di Marte è più piccolo di quanto si credesse in precedenza. Inoltre, questi studi evidenziano la presenza di uno strato di silicato fuso spesso 150 chilometri che circonda il nucleo, un'osservazione che non era stata precedentemente documentata (Nature 2023, DOI: 10.1038/s41586-023-06586-4 e DOI: 10.1038/ s41586-023-06601-8).

La ricerca innovativa pubblicata su Science nel 2021 ha fornito la prima analisi sismica completa di Marte, sfruttando i dati raccolti dal lander InSight della NASA. Tuttavia, ulteriori analisi hanno rivelato che le stime precedenti per la dimensione del nucleo di Marte erano sovrastimate di circa il 30%. Henri Samuel, uno scienziato del Centro nazionale francese per la ricerca scientifica coinvolto sia nella ricerca del 2021 che nel suo recente aggiornamento, sottolinea l’importanza di essere aperti alla revisione della comprensione scientifica. Come afferma Samuel, “Ciò dimostra che a volte abbiamo bisogno di cambiare idea”.

I sismologi possono dedurre la struttura interna di un pianeta studiando il comportamento delle onde di pressione e di taglio al suo interno. Le onde di pressione possono attraversare solidi e liquidi, mentre le onde di taglio non possono attraversare i liquidi e vengono invece riflesse. Precedenti ricerche nel 2021 suggerivano l’esistenza di un’onda di taglio che si riflette su una superficie liquida all’interno di Marte, indicando il confine tra il nucleo di ferro liquido e il mantello di silicato solido. Di conseguenza, gli scienziati hanno concluso che il nucleo era più grande e meno denso rispetto alle stime precedenti.

Tuttavia, sono sorti dubbi su questa struttura centrale a causa della necessaria presenza di elementi più leggeri come idrogeno, zolfo, ossigeno e carbonio accanto a ferro e nichel. I cosmochimici hanno ritenuto non plausibile che questi elementi leggeri volatili coesistessero nelle condizioni prevalenti durante la formazione di Marte. Inoltre, gli scienziati hanno messo in dubbio la capacità di questi elementi leggeri di contribuire in modo significativo alla composizione del nucleo.

Per affrontare queste incertezze, studi recenti hanno esaminato numerosi eventi sismici innescati da impatti di meteoriti e terremoti. Un evento critico ha indicato il passaggio di un’onda di pressione attraverso il silicato fuso anziché attraverso il silicato solido, portando entrambi i gruppi di ricerca a raggiungere conclusioni simili in modo indipendente. Propongono che il nucleo di Marte sia costituito da una sfera di ferro liquido relativamente densa circondata da uno strato di silicato fuso, eliminando di fatto il problema dell'elemento luce.

I ricercatori hanno utilizzato dati sperimentali su condizioni materiali estreme, comprese le leghe di ferro, per interpretare le implicazioni delle onde sismiche per la struttura a strati di Marte. Nel frattempo, un altro team di scienziati planetari presso l’Istituto Federale Svizzero di Tecnologia (ETH), di Zurigo, ha utilizzato simulazioni delle proprietà dei materiali. Traendo conclusioni leggermente diverse sulla composizione degli elementi leggeri del nucleo di Marte, entrambi i team anticipano la necessità di ulteriori dati sulle proprietà dei materiali a temperature e pressioni estreme per affinare ulteriormente le loro conoscenze.

Sebbene i dati futuri sui terremoti di Marte saranno scarsi poiché il lander InSight della NASA si spegnerà nel dicembre 2022, si prevede che altri gruppi di ricerca continueranno ad analizzare i dati esistenti per verificare ed espandere queste recenti scoperte. La robustezza e il significato di questi risultati sottolineano la natura in evoluzione della comprensione scientifica e la necessità di rimanere aperti a nuove intuizioni.