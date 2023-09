I Rover su Marte individuano insolite formazioni rocciose: potrebbero essere prove di vita?

I rover su Marte, in particolare il rover Perseverance, hanno esplorato diligentemente la superficie marziana e occasionalmente si sono imbattuti in interessanti formazioni rocciose. A giugno, Perseverance ha catturato le immagini di una grande roccia a forma di ciambella che si stagliava nel paesaggio marziano. Il Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI) Institute ha suggerito che questa roccia potrebbe potenzialmente essere “un grande meteorite insieme a pezzi più piccoli”.

È interessante notare che i rover si imbattono anche in rocce che assomigliano a oggetti provenienti dalla Terra, innescando il fenomeno noto come pareidolia. La pareidolia è la tendenza a percepire modelli o oggetti familiari, come una chela di granchio o una pinna di squalo, in immagini o modelli di luce non correlati o casuali.

Questo tratto evolutivo deriva dal nostro istinto di sopravvivenza. I primi esseri umani che erano in grado di identificare rapidamente potenziali minacce, anche se si rivelava un falso allarme, avevano maggiori possibilità di sopravvivenza. La capacità di riconoscere modelli che potrebbero indicare un pericolo, come un leone nascosto tra gli arbusti, assicurava la sopravvivenza di coloro che potevano rispondere in modo appropriato. Di conseguenza, gli esseri umani hanno sviluppato la tendenza cognitiva a trovare modelli anche quando in realtà potrebbero non esistere.

Sebbene sia forte la tentazione di speculare sulla possibilità della vita marziana basata su queste peculiari formazioni rocciose, è essenziale affrontare l’argomento con scetticismo scientifico. La presenza di modelli che ricordano oggetti provenienti dalla Terra non indica necessariamente l'esistenza della vita su Marte. Scienziati e ricercatori continuano a studiare e analizzare queste formazioni per ottenere una migliore comprensione della geologia marziana.

