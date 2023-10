Letame di mucca come materia prima per la gassificazione della biomassa: ottimizzazione del processo

L’uso eccessivo di combustibili fossili ha portato all’inquinamento ambientale globale, spingendo alla necessità di spostarsi verso fonti energetiche verdi, a basse emissioni di carbonio e sostenibili. L’energia da biomassa, derivata da materiali organici prodotti attraverso la fotosintesi, offre un’alternativa pulita e rinnovabile. Il letame di bestiame e pollame, un tipo di biomassa, ha attirato l'attenzione grazie alla sua abbondante disponibilità e alla minore suscettibilità alle condizioni meteorologiche e alle variazioni stagionali rispetto ad altre fonti di biomassa.

L’utilizzo efficiente del letame di bestiame e pollame come materia prima per la gassificazione può mitigare in modo significativo l’inquinamento ambientale causato dai combustibili fossili tradizionali. La gassificazione è un processo chimico termico che converte la biomassa in un combustibile gassoso, noto come syngas, attraverso condizioni di combustione incompleta ad alta temperatura. Il gas di sintesi, composto principalmente da CO2, CO, H2, CH4 e altri gas, può essere utilizzato in vari dispositivi di conversione dell'energia.

Per ottimizzare il processo di gassificazione del letame bovino, i ricercatori dell’Università agraria di Henan hanno sviluppato un modello di gassificazione della biomassa utilizzando il software Aspen Plus. Hanno valutato parametri quali la temperatura di gassificazione, il rapporto vapore/biomassa e la pressione per determinarne l'impatto sul rapporto H2/CO e sul potere calorifico inferiore (LHV) del gas di sintesi.

I risultati della simulazione hanno mostrato che temperature di gassificazione più elevate hanno favorito un aumento del contenuto di H2 e CO, con un picco di H2 a 800 °C. L’aumento del vapore come agente di gassificazione ha promosso una maggiore produzione di H2. Tuttavia, un rapporto vapore/biomassa più elevato ha avuto un effetto negativo su CO e CH4, con conseguente diminuzione del LHV. La pressione di gassificazione ottimale è risultata essere 0.1 MPa.

Questo studio fornisce preziose informazioni sull’ottimizzazione del processo di gassificazione del letame bovino. Il modello sviluppato può essere utilizzato per prevedere la composizione del gas di sintesi da altre materie prime per la biomassa e può contribuire a ulteriori ricerche sul miglioramento dei processi di gassificazione della biomassa.

Fonte:

– Yajun Zhang et al, Modellazione numerica della gassificazione della biomassa utilizzando sterco di vacca come materia prima, Frontiers of Agricultural Science and Engineering (2023). DOI: 10.15302/J-FASE-2023500