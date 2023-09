Lo studio identifica il potenziale collegamento molecolare tra COVID-19 e sintomi cognitivi

By

Uno studio pubblicato su PNAS Nexus ha rivelato un potenziale legame molecolare tra COVID-19 e sintomi cognitivi, come la “nebbia cerebrale”, sperimentati da individui infetti.

È stato osservato che l'infezione da COVID-19 può peggiorare la malattia di Alzheimer nei pazienti che già soffrono della malattia. Inoltre, le persone che hanno contratto il Covid-19 possono avere un rischio maggiore di sviluppare la malattia di Alzheimer rispetto a coloro che non sono stati infettati.

Guidati da Cristina Di Primio e dai suoi colleghi, i ricercatori hanno studiato l'impatto dell'infezione da SARS-CoV-2 sullo sviluppo dei cambiamenti biochimici legati alla malattia di Alzheimer. Hanno condotto esperimenti utilizzando colture di cellule di neuroblastoma umano e topi.

I risultati dello studio hanno rivelato che quando il virus SARS-CoV-2 infetta le cellule neuronali o il cervello dei topi, interagisce con una proteina associata ai microtubuli chiamata Tau. Negli individui con malattia di Alzheimer, è noto che la Tau si aggroviglia e si aggrega nei neuroni. Il virus provoca l'iperfosforilazione della Tau in specifici siti di legame simile al comportamento della proteina nei pazienti con Alzheimer.

L'iperfosforilazione della Tau aumenta la probabilità di formazione di aggregati. Inoltre, i ricercatori hanno osservato un aumento significativo della Tau insolubile nelle cellule infette, che indica alterazioni patologiche della proteina.

Non è chiaro se questi cambiamenti siano il risultato diretto del virus o parte di una risposta di difesa cellulare per prevenire la replicazione virale. Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno le implicazioni di questi risultati.

La scoperta di questo potenziale legame molecolare tra COVID-19 e sintomi cognitivi evidenzia l’intricata relazione tra il virus e la salute neurologica. Apre strade per la ricerca futura per studiare strategie per prevenire o trattare i disturbi cognitivi nei pazienti affetti da COVID-19.

Fonte:

Cristina Di Primio et al, L'infezione da sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 porta alla firma patologica Tau nei neuroni, PNAS Nexus (2023).