Studenti dell'Upper Grand District School Board lanceranno esperimenti sulla Stazione Spaziale Internazionale

Circa 300 studenti delle scuole pubbliche Maryborough Public School, Alma Public School, Guelph Lake e Rickson Ridge in Ontario parteciperanno allo Student Spaceflight Experiments Program (SSEP) il prossimo giugno. Questo programma offre agli studenti delle classi dalla quinta all'ottava l'opportunità unica di progettare esperimenti di microgravità che verranno lanciati sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) su un razzo SpaceX.

Gli studenti progetteranno esperimenti in varie discipline scientifiche come biologia, fisica, chimica e scienze ambientali. Presenteranno proposte dettagliate di esperimenti che saranno sottoposte a un rigoroso processo di revisione da parte di giudici esperti e a una revisione della sicurezza di volo della NASA. Da queste proposte, un esperimento progettato dagli studenti dell'Upper Grand District School Board (UGDSB) sarà selezionato per essere incluso nel volo in traghetto per la ISS.

Gli studenti dell'UGDSB hanno progettato due proposte di esperimenti incentrate sugli effetti della microgravità. La prima proposta indaga la germinazione e la crescita di semi e piccoli organismi, mentre la seconda proposta esplora l’impatto della microgravità sul sapore, la consistenza o la durata di conservazione del cibo. Questi esperimenti contribuiranno a una più ampia comprensione dell’impatto delle condizioni spaziali sugli organismi viventi e sul cibo, che è essenziale per l’esplorazione e la ricerca spaziale.

La partecipazione al SSEP offre agli studenti un'autentica esperienza di indagine scientifica, favorendo il loro interesse per i campi STEM e promuovendo il lavoro di squadra e il pensiero critico. Charles Benyair, responsabile della scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM) dell'UGDSB, sottolinea l'importanza di condurre esperimenti in microgravità, affermando che non solo insegna agli studenti il ​​processo scientifico ma contribuisce anche alla nostra comprensione delle condizioni spaziali.

Gli esperimenti selezionati saranno annunciati entro il 15 dicembre e saranno sottoposti a ulteriore perfezionamento e preparazione per le condizioni spaziali. Verranno lanciati sulla ISS il prossimo giugno e trascorreranno dalle quattro alle sei settimane a bordo, dopodiché torneranno sulla Terra per l'analisi.

Il SSEP, lanciato nel 2010, mira a ispirare la prossima generazione di scienziati e ingegneri fornendo agli studenti il ​​proprio vero programma spaziale. Fin dal suo inizio, il programma ha offerto 19 opportunità di volo, coinvolgendo 343 esperimenti studenteschi e coinvolgendo oltre 147,660 studenti provenienti da Canada, Ucraina, Brasile e Stati Uniti.

Partecipando al SSEP, l'Upper Grand District School Board sta apportando un contributo significativo all'educazione spaziale. Gli studenti hanno colto questa incredibile opportunità e si sono dedicati alla creazione di proposte di esperimenti che coinvolgeranno gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.