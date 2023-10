La fauna selvatica di Fairy Hill Croft: scriccioli e tassi

By

La settimana scorsa, la fauna selvatica di Fairy Hill Croft nello Stewartry di Kirkcudbright si è fatta conoscere dopo che l'estesa siepe di biancospino è stata tagliata e "posata". Questa azione ha rivelato una vista mozzafiato a 360 gradi delle foreste, delle colline e dei muri di pietra circostanti. Tra gli abitanti della fattoria ci sono due specie di trogloditi: lo scricciolo e il tasso.

Lo scricciolo, somigliante a una piccola ballerina con una coda ad angolo sbarazzino, ha dato il suo distinto "chip, chip, chip" dal biancospino ora esposto. Questo minuscolo uccello ha aggiunto un tocco di bellezza al paesaggio della fattoria.

I tassi, invece, manifestavano la loro presenza in modo diverso. Due grandi set, sorvegliati da poiane e nibbi reali, risiedono su entrambi i lati del podere. Visitatori abituali, i tassi spesso passano o raccolgono i bocconcini lasciati fuori per loro. Imperturbabile dalla presenza umana, un grosso tasso maschio passò davanti all'autore al crepuscolo, annusando mentre passava.

Dopo che la siepe è stata tagliata all'altezza di 5 piedi, il sottobosco è stato ripulito da rami morti, muffa di foglie e rovi. I restanti tronchi d'albero tozzi ora sono ben visibili e i rami conservati sono stati addestrati a coprire eventuali spazi vuoti. L'autore, comportandosi da buon agricoltore, raccolse la legna per il fuoco, preparò il carbone per disegnare e raccolse le bacche per preparare una ricetta segreta di biancospino e sciroppo di sorbo.

Tuttavia, lo sgombero del sottobosco ha avuto conseguenze indesiderate. La rimozione della materia vegetale morta e l'esposizione di terra fresca e vegetazione hanno attirato sia gli scriccioli che i tassi. Durante la notte iniziò una festa di scavo, con i tassi che approfittarono dell'opportunità per un banchetto facile.

In seguito, l’autore ha trovato dei buchi su entrambi i lati della siepe, che crollava in un campo dove le mucche Aberdeen Angus pascolavano accanto a un masso di conglomerato dell’ultima era glaciale. Ritornati la notte successiva, i tassi continuarono a frugare in cerca di tuberi e a rosicchiare le radici di biancospino esposte, senza tuttavia causare ulteriore devastazione. L'autore riparò il danno, ricollocando le pietre nei loro luoghi di riposo e riempiendo i cunicoli.

In conclusione, Fairy Hill Croft è un paradiso per la fauna selvatica. Gli scriccioli e i tassi convivono tra loro e con il loro vicino umano. La bellezza naturale e la ricca biodiversità del croft offrono uno sguardo sulle meraviglie del mondo naturale.

