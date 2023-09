Le storie mai raccontate: le prime donne astronaute americane

Sally Ride, la prima donna americana nello spazio, affrontò una domanda scioccante durante una conferenza stampa prima del lancio dello Space Shuttle Challenger nel 1983. Un giornalista le ha chiesto come ha reagito emotivamente ai problemi durante l'allenamento. Questo incidente e molti altri sono stati descritti in dettaglio nel libro di Loren Grush, "The Six: The Untold Stories of America's First Women Astronauts". Grush è stata ispirata a scrivere il libro dopo essersi interrogata sulle altre donne che si erano formate insieme a Ride nel primo corso di astronauti misti della NASA. Voleva raccontare le loro storie, non solo quella di Ride. Il libro esplora le esperienze delle donne durante i loro primi voli, le sfide che hanno dovuto affrontare sul lavoro e le domande sessiste a cui hanno dovuto rispondere.

Una delle rivelazioni del libro è un rapporto schiacciante dei primi anni '1970 che criticava la NASA per la sua mancanza di diversità. Il rapporto menzionava che le uniche femmine inviate nello spazio erano ragni e una scimmia, evidenziando la necessità di un cambiamento. Alla fine la NASA lanciò un importante sforzo di reclutamento e oltre 1,500 donne fecero domanda per diventare astronaute tra il 1976 e il 1977. Il processo di selezione si ristretto a sei donne che divennero note come "Le Sei".

Queste sei donne, insieme a diversi astronauti uomini di diversa estrazione, furono scelte per iniziare la loro formazione al Johnson Space Center di Houston nel 1978. Le donne del gruppo erano Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Shannon Lucid, Anna Fisher e Rea Seddon. Nessuno di loro era stato addestrato a pilotare jet, ma l'aggiunta del ruolo di “specialista di missione” ha permesso a scienziati e medici di unirsi al programma della NASA.

Decenni dopo, le domande poste dai giornalisti a queste donne continuano a scioccare i lettori. La domanda rivolta nel 1983 a Sally Ride sul pianto durante l'allenamento riflette gli atteggiamenti prevalenti in quel momento. Il libro di Grush fa luce sugli ostacoli che queste donne hanno dovuto affrontare e sui progressi compiuti nel promuovere la diversità nell'esplorazione spaziale.

Fonte:

– Le storie mai raccontate delle prime donne astronaute americane di Loren Grush

– Articolo della CNN di Ashley Strickland: “The Untold Stories of America's First Women Astronauts” rivela le pietre miliari e le sfide storiche della NASA