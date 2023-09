L'ascesa dei "Najmonauti": esploratori arabi che lasciano il segno nello spazio

Il mondo arabo sta guadagnando riconoscimento nella corsa allo spazio globale, con astronauti come il sultano Al Neyadi degli Emirati Arabi Uniti e Rayyanah Barnawi dell'Arabia Saudita che stanno facendo la storia. Ispirati dai cosmonauti russi e dai taikonauti cinesi, c’è una crescente tendenza a identificare questi esploratori spaziali arabi come “najmonauti”.

Il termine “najmonauta” è stato coniato dall’esperta spaziale Lisa La Bonte e dallo scienziato degli Emirati Dr. Mejd Alsari. Combina la parola araba “najm” che significa stella e la parola greca “naut” che significa marinaio. Nel 2020, La Bonte e Alsari hanno lanciato un sito web dedicato alla promozione delle missioni spaziali arabe e alla fornitura di un'identità specifica agli esploratori spaziali della regione.

Anche se il termine “najmonaut” non è stato adottato ufficialmente da nessuna organizzazione spaziale, sta guadagnando terreno nei media. Il Guardian, un quotidiano britannico, ha utilizzato il termine in un'intervista al dottor Al Neyadi, indicando il suo crescente riconoscimento.

Gli astronauti sono comunemente indicati come coloro che volano nello spazio. Il termine "astro" significa stella e si ritiene che sia stato ispirato dal termine "aeronauta" usato per gli aerostati nel XVIII secolo. Gli esploratori spaziali degli Emirati e dell'Arabia Saudita vengono indicati come astronauti dalle rispettive agenzie spaziali. Allo stesso modo, anche gli Stati Uniti, il Canada, l’Europa e il Giappone usano il termine “astronauta” per i loro viaggiatori spaziali.

La Russia chiama i suoi astronauti cosmonauti, mentre la Cina li chiama taikonauti. Il prefisso “taikong” in cinese significa spazio. Anche l’India sta emergendo come un attore forte nell’esplorazione spaziale, con l’intenzione di inviare i suoi primi astronauti, forse conosciuti come vyomanauti, nei prossimi anni.

I successi di esploratori arabi come Al Neyadi e Barnawi evidenziano la crescente importanza del mondo arabo nel campo dell’esplorazione spaziale. Poiché sempre più paesi arabi pianificano di inviare i propri cittadini nello spazio, il termine “najmonauti” potrebbe diventare più ampiamente accettato, riconoscendo il contributo culturale e tecnologico degli avventurieri arabi nello spazio.

Definizioni:

– “Najmonaut”: Termine coniato per identificare gli esploratori spaziali arabi. Combina la parola araba “najm” (stella) e la parola greca “naut” (marinaio).

– “Astronauta”: termine comunemente usato per descrivere chi viaggia nello spazio. Deriva dal prefisso “astro” che significa stella.

– “Cosmonauta”: termine usato in Russia per riferirsi agli astronauti.

– “Taikonaut”: termine usato in Cina per riferirsi agli astronauti. Derivato dal prefisso “taikong” che significa spazio.

– “Vyomanaut”: termine presumibilmente utilizzato in India per riferirsi agli astronauti, sebbene il suo utilizzo pubblico non sia chiaro.

Fonte:

– The Guardian (intervista al dottor Al Neyadi)

– Ulteriori ricerche e informazioni