Le tigri della Tasmania possono essere resuscitate grazie a scoperte scientifiche

Una recente scoperta scientifica ha fatto sperare che l’estinta tigre della Tasmania, conosciuta anche come tilacino, e altre specie perdute da tempo possano un giorno essere resuscitate. Gli scienziati sono riusciti a recuperare e sequenziare molecole di RNA da un esemplare di tigre della Tasmania conservato in un museo di Stoccolma. Questa è la prima volta che molecole di RNA vengono isolate e decodificate da una specie estinta.

La tigre della Tasmania, un grande marsupiale carnivoro, si estinse circa 80 anni fa. È stato trovato sull'isola della Tasmania ed era noto per le sue strisce scure, la testa da cane e le mascelle potenti. Gli europei iniziarono a cacciare la specie alla fine del XIX secolo per impedire loro di uccidere il bestiame, portandolo alla fine all'estinzione.

Il recente studio si è concentrato sulla comprensione della composizione genetica della tigre della Tasmania, che potrebbe potenzialmente aprire la strada al ripristino della specie. L’acido ribonucleico (RNA) ha svolto un ruolo cruciale nello studio. L'RNA è simile al DNA ed è presente in tutte le cellule viventi. Trasporta le informazioni genetiche dal genoma al resto della cellula, dirigendo la funzione cellulare.

I ricercatori hanno estratto milioni di filamenti di RNA dall’esemplare di tigre della Tasmania e li stanno studiando per saperne di più sulla biologia delle specie estinte. Questa nuova conoscenza potrebbe contribuire agli sforzi futuri per far rivivere la tigre della Tasmania e forse altre specie estinte.

Il concetto di de-estinzione non si limita alla fantascienza. Negli ultimi anni, ci sono stati tentativi di riportare in vita specie estinte come il mammut lanoso attraverso l’editing genetico. Colossal Laboratories and Biosciences, ad esempio, sta studiando come riprogrammare il DNA degli elefanti con caratteristiche dei mammut. Hanno anche piani per resuscitare il dodo e la tigre della Tasmania.

I ricercatori dell’Università di Copenhagen e dell’Università di Shantou in Cina hanno anche rivelato piani per resuscitare il ratto dell’Isola di Natale, un mammifero più piccolo.

Questi progressi scientifici offrono speranza per il ripristino delle specie perdute e hanno il potenziale per rimodellare gli ecosistemi e la biodiversità in futuro.

Fonti: Genome Research, Museo australiano