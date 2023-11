Obiettivo sbloccato: embrioni di topo cresciuti con successo nello spazio

By

I ricercatori hanno raggiunto un traguardo rivoluzionario facendo crescere con successo per la prima volta embrioni di topo a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Questo risultato significativo non solo apre nuove possibilità per l’esplorazione spaziale, ma solleva anche l’intrigante prospettiva della riproduzione umana nello spazio.

Lo studio, condotto dall'Università di Yamanashi e dall'Istituto nazionale di ricerca Riken, segna il primo esperimento al mondo in cui embrioni di mammiferi allo stadio iniziale sono stati coltivati ​​in condizioni di microgravità completa a bordo della ISS. I risultati suggeriscono che i mammiferi, compreso l’uomo, potrebbero essere in grado di prosperare e riprodursi nello spazio.

Le potenziali implicazioni di questa ricerca sono di vasta portata. Mentre l’umanità si prepara al programma Artemis e prevede di tornare sulla Luna entro il 2025, l’istituzione di campi lunari potrebbe aprire la strada a soggiorni prolungati nello spazio. Questo, a sua volta, ci avvicina alla visione futuristica della riproduzione fuori dal mondo che diventa realtà.

Guidato dal biologo molecolare Teruhiko Wakayama del Centro di biotecnologia avanzata dell'Università di Yamanashi, l'esperimento prevedeva il congelamento di embrioni di topo e l'invio alla ISS tramite un razzo SpaceX Falcon 9. Una volta a bordo della stazione spaziale, gli embrioni sono stati scongelati e coltivati ​​in condizioni di microgravità per quattro giorni. I risultati, pubblicati sulla rivista iScience, hanno rivelato che gli embrioni si sono sviluppati in blastocisti con un numero di cellule normale, dimostrando che la gravità non ha avuto effetti significativi sulla loro formazione o differenziazione iniziale.

Tuttavia, il tasso di sopravvivenza degli embrioni cresciuti nello spazio era inferiore rispetto a quelli coltivati ​​sulla Terra, evidenziando la necessità di ulteriori indagini. Il gruppo di ricerca riconosce inoltre l’importanza di studiare gli effetti dell’esposizione alle radiazioni sulla crescita degli embrioni di mammiferi nello spazio, in particolare durante le fasi di crioconservazione e coltura degli embrioni vivi.

Anche se il prossimo passo fondamentale sarebbe quello di trapiantare le blastocisti coltivate nei topi per valutare il loro potenziale per una nascita di successo, questo risultato ci porta un passo avanti verso la scoperta dei misteri della riproduzione e dell’abitazione nello spazio.

FAQ:

D: Qual è il significato della crescita degli embrioni di topo nello spazio?

R: Ciò suggerisce che i mammiferi, compreso l’uomo, potrebbero essere in grado di prosperare e riprodursi nello spazio.

D: Come sono stati coltivati ​​gli embrioni di topo nello spazio?

R: Gli embrioni di topo congelati sono stati inviati alla ISS e scongelati prima di essere coltivati ​​in condizioni di microgravità.

D: Quali sono stati i risultati dell'esperimento?

R: Gli embrioni si sono sviluppati in blastocisti con un numero di cellule normale, indicando che la gravità non ha influenzato in modo significativo la loro formazione.

D: Quali sono le potenziali implicazioni di questa ricerca?

R: Apre la strada a soggiorni spaziali prolungati e aumenta la possibilità di riproduzione fuori dal mondo.

D: Quali sono i prossimi passi di questa ricerca?

R: Trapiantare le blastocisti nei topi per valutare il loro potenziale di successo nella nascita e studiare ulteriormente gli effetti delle radiazioni sulla crescita degli embrioni nello spazio.