Esplorando Nettuno: nuova proposta per una missione sul pianeta più esterno

Gli scienziati planetari sono da tempo affascinati da Nettuno, il pianeta più esterno del nostro sistema solare, ma a causa della sua estrema distanza, mandare un veicolo spaziale in orbita o atterrare su Nettuno si è rivelato una sfida significativa. Tuttavia, un gruppo di ricercatori ha avanzato un'idea radicalmente nuova per una futura missione su Nettuno che prevede l'utilizzo della sottile atmosfera di Tritone, la luna più grande di Nettuno.

In un articolo recente, i ricercatori hanno evidenziato il completamento con successo del test di volo in orbita terrestre bassa della NASA di un deceleratore gonfiabile (LOFTID) nel 2022. Hanno proposto di utilizzare un apparato simile a LOFTID, chiamato aeroshell, per rallentare un veicolo spaziale mentre si avvicina Tritone. Nonostante l'atmosfera di Tritone abbia meno di 1/70,000 della pressione atmosferica dell'atmosfera terrestre, i ricercatori hanno scoperto che potrebbe comunque fornire una decelerazione sufficiente per consentire alla navicella spaziale di entrare in un'orbita catturata attorno a Nettuno.

Per raggiungere questo obiettivo, l’orbiter dovrebbe scendere fino a 6 miglia (10 chilometri) sopra la superficie di Tritone. A differenza di altre idee di missione, la mancanza di catene montuose significative su Tritone riduce il rischio di una collisione catastrofica. I ricercatori stimano che utilizzando la tecnica dell'aeroshell, una missione su Nettuno potrebbe essere completata in soli 15 anni, un periodo significativamente più breve rispetto agli attuali concetti di missione.

Inoltre, questa missione proposta offrirebbe l’opportunità di studiare Tritone, che è considerato uno degli oggetti più peculiari del sistema solare. Ritenuto un oggetto catturato dalla Cintura di Kuiper, ottenere una visione ravvicinata di Tritone da pochi chilometri sopra la sua superficie fornirebbe preziose informazioni scientifiche.

Mentre una missione di ritorno su Nettuno presenta numerose sfide a causa della sua immensa distanza, questa proposta innovativa offre una soluzione promettente. Sfruttando l'atmosfera di Tritone, gli scienziati potrebbero superare alcuni degli ostacoli legati al raggiungimento e all'orbita dell'enigmatico pianeta. Saranno necessari ulteriori studi e progressi tecnologici per trasformare questa proposta in realtà.

Definizioni:

1. LOFTID – Test di volo in orbita terrestre bassa di un deceleratore gonfiabile, un programma della NASA progettato per sviluppare uno scudo gonfiabile per proteggere il veicolo spaziale durante la discesa atmosferica.

2. Aeroshell – Un guscio protettivo o uno scudo utilizzato durante gli ingressi atmosferici per ridurre la velocità di un veicolo spaziale e proteggerlo dal calore estremo.

3. Cintura di Kuiper – Una regione del sistema solare oltre Nettuno, contenente numerosi piccoli corpi ghiacciati e considerata un residuo del sistema solare primordiale.

Fonte: l'articolo di origine non fornisce un URL specifico.