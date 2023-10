Gli scienziati scoprono un possibile DNA antico nel guscio fossilizzato di una tartaruga

By

Un team di paleontologi che studiava il guscio fossile di una tartaruga marina del Miocene ha fatto una scoperta entusiasmante: la presenza di cellule ossee che potrebbero contenere DNA antico. Questa scoperta, pubblicata sul Journal of Vertebrate Paleontology, è significativa perché il DNA antico era stato precedentemente identificato solo in due fossili di dinosauro.

I ricercatori hanno analizzato il guscio di una tartaruga marina trovata a Panama e hanno identificato le cellule ossee conosciute come osteociti. Hanno usato una tecnica di colorazione chiamata DAPI per etichettare il DNA all’interno di queste strutture cellulari fossilizzate. I risultati hanno mostrato che alcune regioni simili al nucleo all’interno degli osteociti hanno reagito alla colorazione, indicando la possibile presenza di DNA antico.

Tuttavia, i ricercatori avvertono che questa non è una prova definitiva del DNA antico. Altri fattori, come il degrado o il riempimento minerale, potrebbero causare la reazione alla macchia. La conservazione del DNA per tempi così lunghi è impegnativa, poiché si degrada rapidamente. Il DNA più antico mai sequenziato proviene da denti di mammut vecchi di milioni di anni trovati nel permafrost.

Nonostante questa potenziale limitazione, la scoperta di un possibile DNA antico nel guscio della tartaruga è ancora significativa. Fornisce ulteriori approfondimenti sulla conservazione delle informazioni a livello molecolare nei fossili. Precedenti studi hanno rivelato dettagli sui tassi di crescita e sulle caratteristiche biologiche degli organismi antichi attraverso l’analisi di vasi sanguigni, proteine ​​e altre strutture preservate.

Il fossile di tartaruga marina appartiene al genere Lepidochelys, che è rappresentato da specie moderne come le tartarughe marine Olive Ridley e Ridley di Kemp. I ricercatori ritengono che le antiche specie di tartarughe che hanno scoperto potrebbero essere una nuova specie, ma sono necessarie prove più scheletriche per confermarlo.

Sebbene la presenza di DNA antico nei fossili rimanga una prospettiva entusiasmante, sono necessarie ulteriori ricerche per dimostrarne definitivamente l’esistenza e sequenziarlo. Lo studio serve a ricordare che le affermazioni scientifiche devono essere supportate da prove solide e che il processo di indagine scientifica è in corso.

