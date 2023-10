Gli effetti dei polifenoli del cacao sulla permeabilità intestinale negli atleti di calcio d'élite

By

In un recente studio pubblicato sul Nutrients Journal, ricercatori italiani hanno studiato gli effetti dei polifenoli del cacao sulla permeabilità intestinale indotta da un intenso esercizio fisico negli atleti di calcio maschili d'élite. I ricercatori hanno scoperto che l’assunzione di cacao per 30 giorni, sotto forma di cioccolato fondente, ha portato ad una diminuzione della permeabilità intestinale negli atleti rispetto ai controlli.

La barriera intestinale è una struttura multistrato che consente l’assorbimento dei nutrienti limitando l’ingresso di tossine, agenti patogeni e antigeni nel flusso sanguigno. Vari fattori, incluso l’esercizio fisico, possono influenzare l’integrità della barriera intestinale e indurre la permeabilità intestinale. È stato dimostrato che l’esercizio fisico intenso aumenta la permeabilità intestinale, mentre gli effetti degli antiossidanti, come i polifenoli, non sono ben compresi.

Lo studio ha reclutato 24 giocatori di calcio d'élite e 23 atleti dilettanti che praticavano altri sport. Nella prima fase dello studio, l’integrità della barriera intestinale è stata confrontata tra i due gruppi utilizzando biomarcatori del sangue. Gli atleti d’élite avevano livelli significativamente più alti di marcatori di permeabilità intestinale rispetto ai dilettanti.

Nella seconda fase, gli atleti d’élite sono stati assegnati in modo casuale a un gruppo che consumava 40 g di cioccolato fondente al giorno in aggiunta alla dieta normale, mentre il gruppo di controllo seguiva solo la dieta normale. Dopo 30 giorni, il gruppo di controllo ha mostrato livelli aumentati di marcatori di permeabilità intestinale, mentre il gruppo che consumava cioccolato fondente non ha mostrato differenze significative rispetto ai livelli basali. Confrontando i livelli dei marcatori tra i due gruppi, il gruppo che consumava cioccolato aveva valori significativamente più bassi.

Sono stati condotti anche studi in vitro per comprendere i meccanismi attraverso i quali i polifenoli derivati ​​dal cacao influenzano la permeabilità intestinale. Le cellule intestinali umane trattate con polifenoli derivati ​​dal cacao hanno mostrato un ripristino del danno barriera indotto dagli stimoli infiammatori. I polifenoli riducono anche lo stress ossidativo nelle cellule.

Sebbene i risultati di questo studio siano promettenti, è importante notare che la misurazione della permeabilità intestinale era indiretta attraverso biomarcatori e lo studio includeva solo atleti di sesso maschile. Inoltre, i gruppi di controllo e di test presentavano una differenza di età significativa. Sono necessarie ulteriori ricerche per confermare questi risultati ed esplorare gli effetti dei polifenoli del cacao sulla permeabilità intestinale in una popolazione più ampia.

In conclusione, questo studio suggerisce che l’esercizio fisico intenso è associato ad un aumento della permeabilità intestinale e che l’integrazione a lungo termine con cioccolato fondente ricco di polifenoli può aiutare a ridurre il danno intestinale indotto dall’esercizio fisico negli atleti di calcio d’élite. Questi risultati evidenziano i potenziali benefici derivanti dall’inserimento del cioccolato fondente nella dieta degli atleti sottoposti ad allenamento intensivo.

Definizioni:

– Permeabilità intestinale: capacità delle sostanze di attraversare la barriera intestinale ed entrare nel flusso sanguigno.

– Polifenoli: un gruppo di composti naturali presenti nelle piante con proprietà antiossidanti.

– In vitro: esperimenti condotti al di fuori di un organismo vivente, tipicamente utilizzando cellule o tessuti in un ambiente di laboratorio.

Fonte:

– “L’assunzione di cioccolato fondente modula positivamente la permeabilità intestinale negli atleti di calcio d’élite: uno studio randomizzato e controllato” (Nutrients MDPI)