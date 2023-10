Una nuova legge della fisica e l'ipotesi della simulazione

Un fisico dell'Università di Portsmouth ha proposto una nuova legge della fisica che potrebbe potenzialmente supportare la teoria secondo cui viviamo in un universo simulato. La ricerca del dottor Melvin Vopson suggerisce che l'informazione ha massa e che le particelle elementari immagazzinano informazioni su se stesse in un modo simile al DNA umano. Ha scoperto una nuova legge, conosciuta come la seconda legge della dinamica dell'informazione o infodinamica, che sfida la comprensione convenzionale delle mutazioni genetiche e ha implicazioni per vari campi scientifici.

L’articolo, pubblicato su AIP Advances, esamina le implicazioni della nuova legge sui sistemi biologici, sulla fisica atomica e sulla cosmologia. Nei sistemi biologici, la seconda legge dell’infodinamica suggerisce che le mutazioni genetiche seguono uno schema governato dall’entropia dell’informazione, che ha profonde implicazioni per la ricerca genetica, la biologia evolutiva e la virologia.

Nella fisica atomica, il comportamento degli elettroni negli atomi multielettronici viene spiegato minimizzando la loro entropia informativa, facendo luce su fenomeni come la regola di Hund. Ciò ha implicazioni per la stabilità delle sostanze chimiche.

In cosmologia, la seconda legge dell'infodinamica si rivela una necessità cosmologica, fornendo una spiegazione per la prevalenza della simmetria nell'universo. I risultati suggeriscono che un’elevata simmetria corrisponde allo stato di entropia informativa più bassa.

Secondo il dottor Vopson, questi risultati supportano l’idea che viviamo in un universo simulato. La rimozione delle informazioni in eccesso, simile a un computer che cancella o comprime il codice di scarto, ottimizza il consumo energetico e lo spazio di archiviazione. Ciò è in linea con l’ipotesi della simulazione, che propone che ciò che sperimentiamo è una realtà artificiale in cui siamo costruiti all’interno di una simulazione al computer.

Le precedenti ricerche del dottor Vopson suggeriscono che l'informazione è l'elemento fondamentale dell'universo e ha una massa fisica, potenzialmente costituente anche la materia oscura. La seconda legge dell’infodinamica supporta questa idea, suggerendo che l’informazione è un’entità fisica equivalente alla massa e all’energia.

Sono necessari ulteriori test empirici per convalidare questi risultati e una possibile strada è l'esperimento del Dr. Vopson ideato per confermare il quinto stato della materia nell'universo utilizzando collisioni particella-antiparticella.

Nel complesso, questa ricerca apre nuove possibilità nella comprensione della nostra realtà e supporta l’intrigante concetto secondo cui potremmo vivere in un universo simulato.

Fonte: Università di Portsmouth