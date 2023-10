Un'introduzione alle eclissi solari anulari

Un'eclissi solare anulare è un evento astronomico imminente che avrà luogo la mattina di sabato 14 ottobre. Durante questo fenomeno, la Luna si allineerà tra la Terra e il sole mentre si trova nel punto più lontano dalla Terra. Di conseguenza, attorno alla luna sarà visibile un anello di luce invece che il sole sarà completamente oscurato.

A differenza delle eclissi anulari, esistono anche altri tipi di eclissi. Un'eclissi parziale si verifica quando la Luna oscura parzialmente il Sole e una piccola parte della luce solare rimane visibile. D'altra parte, un'eclissi totale si verifica quando la Luna si allinea perfettamente tra la Terra e il sole durante un periodo in cui è più vicina alla Terra, provocando un'oscurità completa e un calo della temperatura.

Per commemorare questo evento speciale, martedì 10 ottobre la Biblioteca della Grand County sta organizzando uno storytime STEAM per bambini. Questa sessione interattiva spiegherà come si verificano le eclissi e includerà attività coinvolgenti. Verranno inoltre forniti a tutti gli occhiali Eclipse da portare a casa. Inoltre, è possibile ottenere gratuitamente occhiali per eclissi presso i banchi di circolazione della biblioteca di Moab e Castle Valley.

Gli animali mostrano spesso comportamenti peculiari durante le eclissi. Ad esempio, alcuni uccelli possono comportarsi come se fosse notte e mettersi a dormire. Tuttavia, potrebbero sentirsi un po’ sciocchi quando riappare il sole. Nel frattempo, il nostro amico felino, Cosmo, il gatto della biblioteca, intende mantenere la calma durante l'eclissi.

Se questo raro evento celeste suscita in te interesse per l'astronomia o l'astrologia, la biblioteca offre una vasta gamma di libri su questi argomenti da consultare.

Ricordati di continuare sempre a guardare in alto!

Fonte:

– La Biblioteca della Grande Contea