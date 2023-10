Nuovi strumenti per gli astronauti: esplorazione delle sfide e delle innovazioni delle passeggiate spaziali

By

Mercoledì 25 ottobre due audaci cosmonauti hanno intrapreso una passeggiata nello spazio fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), incontrando un'affascinante perdita di liquido refrigerante che era stata osservata all'inizio del mese. Oleg Kononenko e Nikolai Chub, entrambi dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, hanno iniziato con entusiasmo la loro attività extraveicolare (EVA) con la missione di documentare e isolare la perdita di liquido refrigerante dal radiatore.

Durante la passeggiata spaziale, Kononenko osservò da vicino l’accumulo di ammoniaca, che aveva formato una “macchia” o “gocciolina” in crescita. Questa vista unica ha portato alla contaminazione di uno dei suoi attacchi, che ha dovuto essere fissato in una borsa e lasciato fuori dalla stazione spaziale. I cosmonauti, preparati per ogni potenziale incontro con il refrigerante tossico, pulirono diligentemente le loro tute spaziali e i loro strumenti per assicurarsi che nessuna traccia dell'ammoniaca tornasse all'interno della stazione.

Mentre documentava il radiatore, Kononenko scoprì uno spettacolo sorprendente: numerosi fori uniformi sulla superficie dei pannelli. Incuriosito, ha contattato via radio i controllori di volo del Controllo Missione di Mosca, descrivendoli come aventi "bordi molto uniformi, come se fossero stati perforati". La distribuzione caotica di questi buchi aumenta il mistero che circonda questo incidente.

Si ritiene che l’ammoniaca residua fuoriuscita quando le valvole venivano chiuse abbia contribuito alla formazione della “macchia”. Gli ingegneri russi analizzeranno attentamente i dati raccolti dai cosmonauti per determinare la causa della perdita e sviluppare soluzioni per la futura manutenzione dei radiatori.

Inoltre, durante questa passeggiata spaziale, Kononenko e Chub hanno installato con successo un sistema di comunicazione radar sintetico sul modulo laboratorio multiuso Nauka. Questo nuovo sistema svolgerà un ruolo cruciale nel monitoraggio dell’ambiente terrestre. Hanno anche rilasciato un piccolo nanosatellite a forma di cubo, progettato per testare la tecnologia delle vele solari. Anche se le ali solari non si sono estese come previsto, la missione ha testato con successo il meccanismo di dispiegamento.

Questa esilarante passeggiata spaziale di 7 ore e 41 minuti si è conclusa con la chiusura del portello della camera di equilibrio del modulo Poisk. In totale, ha segnato la prima passeggiata spaziale di Chub e l'impressionante sesta di Kononenko, portando il tempo totale della sua passeggiata spaziale a ben 41 ore e 43 minuti.

FAQ:

D: Qual era lo scopo della passeggiata spaziale?

R: Lo scopo della passeggiata spaziale era documentare e isolare una perdita di refrigerante da un radiatore esterno sulla ISS.

D: Cosa hanno osservato i cosmonauti durante la passeggiata spaziale?

R: Hanno osservato una “macchia” o una “gocciolina” crescente di liquido refrigerante, nonché numerosi fori uniformi sulla superficie del radiatore.

D: Come verranno utilizzati i dati raccolti?

R: Gli ingegneri russi analizzeranno i dati per determinare la causa della perdita e sviluppare soluzioni per la futura manutenzione dei radiatori.

D: Quali altri compiti sono stati svolti durante la passeggiata spaziale?

R: I cosmonauti hanno installato un sistema di comunicazione radar sintetico e hanno rilasciato un nanosatellite per testare la tecnologia delle vele solari.

D: Quanto è durata la passeggiata spaziale?

R: La passeggiata spaziale è durata 7 ore e 41 minuti.

Fonti: NASA TV, Agenzia spaziale federale russa (Roscosmos)