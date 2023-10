Incidente durante la passeggiata spaziale: un cavo contaminato colpisce la visiera del cosmonauta

Durante una recente passeggiata spaziale fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), la visiera di un cosmonauta è stata colpita da un cavo contaminato, provocando un incidente imprevisto. La passeggiata spaziale, trasmessa in live streaming sulla TV della NASA, ha coinvolto una coppia di cosmonauti, Oleg Kononenko e Nikolai Chub. Sebbene i loro compiti includessero vari obiettivi, il momento clou della missione era indagare su una perdita nel radiatore del modulo Nauka, avvenuta all'inizio del mese.

L'ispezione della perdita di refrigerante si è rivelata una sfida, poiché inizialmente i cosmonauti non hanno trovato segni di perdita lungo le linee di collegamento. Tuttavia, dopo un esame più attento, hanno scoperto tracce vicino alle giunture del pannello del radiatore. Durante la passeggiata spaziale, è stata osservata una significativa quantità di liquido refrigerante su una linea in corrispondenza di uno dei giunti del radiatore. I cosmonauti tentarono di ripulire il disordine usando gli asciugamani, ma divenne evidente che non ne avevano abbastanza.

Sfortunatamente, un'estremità di un cavo si è inzuppata nel liquido di raffreddamento ed è entrata in contatto con la visiera di un cosmonauta. L'incidente ha spinto i due a lasciare l'area e procedere con gli altri compiti, che non sono andati come previsto. L'implementazione di un nanosatellite per i test sulla tecnologia delle vele solari non è riuscita ed è stato installato un sistema di comunicazione radar sintetico ma ha riscontrato problemi con uno dei pannelli.

Dopo la passeggiata spaziale, i cosmonauti hanno controllato la contaminazione delle loro tute spaziali e hanno seguito le consuete procedure di decontaminazione. Per garantire la sicurezza dell'equipaggio, all'interno della ISS verranno utilizzati sistemi di filtraggio aggiuntivi per eliminare eventuali tracce rimanenti di refrigerante dall'aria.

La perdita è stata inizialmente rilevata dalle telecamere della ISS e l'equipaggio l'ha confermata ispezionando visivamente un radiatore di riserva sul modulo Nauka. Il radiatore era stato consegnato nel 2010 durante una delle ultime missioni dello Space Shuttle, ma quest'anno è stato installato solo durante una passeggiata spaziale russa.

I prossimi passi per riparare la perdita devono ancora essere determinati dai responsabili della missione. È chiaro che sia Kononenko che Chub hanno identificato e isolato con successo la fuga di notizie, ma l’entità del lavoro ulteriore richiesto rimane incerta. Fortunatamente, il circuito primario del refrigerante rimane inalterato, garantendo la sicurezza dell'equipaggio durante questo incidente imprevisto.

FAQ:

D: Come è avvenuto l'incidente durante la passeggiata spaziale?

R: Il cavo dei cosmonauti, imbevuto di liquido refrigerante, ha colpito accidentalmente una delle visiere del cosmonauta.

D: Quali compiti avevano i cosmonauti durante la passeggiata spaziale?

R: Il compito principale era indagare e isolare una perdita di liquido refrigerante da un radiatore sul modulo Nauka. Hanno anche tentato di utilizzare un nanosatellite per testare le vele solari e di installare un sistema di comunicazione radar sintetico.

D: C'era qualche pericolo per l'equipaggio?

R: Il circuito primario del refrigerante è rimasto inalterato e l'equipaggio non era in alcun pericolo immediato. Sono stati seguiti protocolli di sicurezza per mitigare eventuali rischi associati alla perdita di liquido refrigerante.