Gli scienziati utilizzano Keck Cosmic Web Imager per vedere la rete cosmica senza illuminazione

Gli astronomi hanno potuto osservare la rete cosmica, la struttura su larga scala che collega le galassie e gli ammassi di galassie, senza bisogno di illuminazione, grazie al Keck Cosmic Web Imager (KCWI). Questa svolta è stata resa possibile dalla capacità dello strumento di misurare la presenza di idrogeno neutro, il componente principale della rete cosmica. Nello specifico, il KCWI cerca il tenue bagliore dell'idrogeno eccitato attraverso una lunghezza d'onda specifica chiamata linea Lyman Alpha.

Il KCWI, progettato dal professor Christopher Martin del Caltech, è installato sull'Osservatorio WM Keck alle Hawaii. Misurando le emissioni alfa di Lyman a diverse lunghezze d'onda, il team non solo è in grado di determinare la forma della rete cosmica in due dimensioni, ma anche di calcolare la distanza delle fonti di emissione.

Comprendere le strutture della rete cosmica è cruciale per la nostra comprensione dell'universo nel suo insieme. La rete fornisce gas alle galassie, influenzandone l’evoluzione, e aiuta anche gli scienziati a studiare il comportamento della materia oscura, un’ipotetica sostanza che racchiude le galassie e costituisce la maggior parte della materia nell’universo. Si dice che la rete cosmica tracci la posizione della materia oscura, che può essere rilevata solo attraverso le sue interazioni gravitazionali.

Creando una mappa 3D della rete cosmica, gli astronomi ottengono preziose informazioni sull'architettura dell'universo e sui meccanismi di formazione delle galassie. Lo studio che descrive dettagliatamente questo risultato è pubblicato su Nature Astronomy.

Fonti: Astronomia Natura

