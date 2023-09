Un orologiaio svizzero stabilisce il Guinness World Record per il maggior numero di inserti di meteorite in un orologio

Les Ateliers Louis Moinet SA, un produttore di orologi svizzero noto per i suoi orologi innovativi, ha recentemente ottenuto un Guinness World Record per il maggior numero di inserti di meteorite in un orologio. Il record è stato verificato il 31 luglio 2023. Per creare il design unico sono stati utilizzati meteoriti, rari frammenti di roccia o metallo che cadono sulla Terra dallo spazio.

L'orologio, giustamente chiamato "Cosmopolis", mostra 12 diversi meteoriti modellati sul suo quadrante. Ogni meteorite ha la sua origine, che va dalla Luna e Marte agli asteroidi e agli sciami di meteoriti. L'approvvigionamento di questi meteoriti è stato reso possibile grazie ai contatti dell'orologiaio con cacciatori di meteoriti ed esperti del settore.

Per creare questo segnatempo galattico, è stato attentamente considerato un design per evidenziare la bellezza di ogni meteorite pur mantenendo un'estetica contemporanea. Il design finale presenta una cassa in oro rosa 18 carati con un diametro di quaranta millimetri, tenuta da un cinturino nero.

Il processo di taglio dei meteoriti ha richiesto l'esperienza dello specialista Daniel Haas, che ha modellato meticolosamente ciascuno dei dodici dischi di meteorite per soddisfare i vincoli tecnici e orologieri. L'integrazione dei meteoriti nell'orologio è stato un processo scrupoloso, garantendo che ciascuno fosse posizionato in modo da essere messo in risalto e in contrasto con gli altri in modo efficace.

L'orologio da record, valutato a p. 225,000 tasse escluse, rappresenta la dedizione e l'innovazione di Les Ateliers Louis Moinet. Il CEO e Direttore Creativo Jean-Marie Schaller ha espresso orgoglio per aver ottenuto questo riconoscimento del loro impegno nel superare i confini della creatività nel settore dell'orologeria. L'azienda spera di esporre permanentemente l'orologio in un museo come simbolo di innovazione e artigianalità.

Questo risultato eccezionale sottolinea il continuo tributo di Les Ateliers Louis Moinet all'eredità di Louis Moinet, rinomato orologiaio e appassionato astronomo. L'etica del marchio è focalizzata sulla creazione di orologi meccanici che rientrano nella categoria "Arte Cosmica" o "Meraviglie Meccaniche".

In conclusione, Les Ateliers Louis Moinet SA ha stabilito con successo un nuovo Guinness World Record per il maggior numero di inserti di meteorite in un orologio. Questo risultato riflette la loro dedizione a superare i limiti dell'orologeria e testimonia il loro impegno per l'innovazione e l'artigianato.

Fonte:

– Guinness dei primati (guinnessworldrecords.com)