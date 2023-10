Rilevato il lampo radio veloce più antico e distante, che spinge i limiti della nostra comprensione dell'Universo

In una scoperta rivoluzionaria, gli scienziati della Macquarie University e della Swinburne University of Technology hanno identificato il lampo radio veloce (FRB) più antico e distante mai rilevato. Pubblicato sulla rivista Science, lo studio dimostra che gli FRB forniscono un modo per studiare la materia intergalattica e ampliano la nostra conoscenza dell’universo.

Il lampo radio, designato come FRB 20220610A, è stato catturato dal radiotelescopio ASKAP il 10 giugno 2022. Il lampo ha avuto origine da un evento cosmico che ha rilasciato un'incredibile quantità di energia in meno di un secondo, equivalente alle emissioni totali del Sole oltre 30 anni.

Utilizzando la serie di parabole di ASKAP, i ricercatori sono stati in grado di individuare la posizione precisa del lampo radio. Hanno poi utilizzato il Very Large Telescope (VLT) dell’ESO in Cile per cercare la galassia sorgente, che si è rivelata più antica e più lontana di qualsiasi altro FRB scoperto in precedenza.

Questa scoperta supporta le teorie esistenti sull’origine degli FRB, poiché l’esplosione ha avuto origine da un insieme di galassie in fusione. Evidenzia anche i limiti dell’attuale tecnologia dei telescopi, poiché siamo in grado di osservare e localizzare gli FRB solo entro circa otto miliardi di anni nel passato.

Lo studio conferma anche la relazione di Macquart, inizialmente proposta dall’astronomo australiano Jean-Pierre “J-P” Macquart, che suggerisce che quanto più lontano è un lampo radio veloce, tanto più diffuso è il gas che rivela tra le galassie. Questa relazione è vera anche per gli FRB che si trovano oltre la metà dell’Universo conosciuto.

Ad oggi, sono stati localizzati con precisione circa 50 FRB, di cui quasi la metà identificati utilizzando ASKAP. I ricercatori ritengono che esista il potenziale per scoprire altre migliaia di questi fenomeni cosmici, compresi quelli in località più distanti.

Sebbene la causa esatta degli FRB rimanga sconosciuta, questo studio sottolinea che queste esplosioni sono eventi comuni nel cosmo. Forniscono informazioni preziose per rilevare la materia tra le galassie e approfondire la nostra comprensione della struttura dell’Universo.

ASKAP è attualmente il radiotelescopio leader per il rilevamento e la localizzazione degli FRB. Si prevede che i futuri telescopi internazionali SKA, attualmente in costruzione in Australia occidentale e Sud Africa, supereranno le capacità di ASKAP, consentendo agli astronomi di identificare FRB ancora più antichi e distanti.

Nel complesso, questa scoperta rivoluzionaria spinge i limiti della nostra comprensione dell’Universo e riafferma l’importanza dei lampi radio veloci nello svelare i misteri del cosmo.

Fonti: Scienza, Università Macquarie, ESO/M. Kornmesser