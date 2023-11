Lampo di raggi gamma senza precedenti: esplorazione dell'impatto sulla ionosfera terrestre

Un evento straordinario ha avuto luogo nelle profondità dello spazio: il telescopio spaziale Integral dell'ESA ha rilevato il lampo di raggi gamma (GRB) più luminoso e potente mai registrato. L’immensa esplosione di raggi gamma ha avuto origine da una stella in esplosione a quasi due miliardi di anni luce di distanza e ha causato disturbi significativi nella ionosfera terrestre. Questo evento senza precedenti ha acceso la curiosità dei ricercatori, che stanno ora studiando la sua potenziale connessione con le estinzioni di massa storiche del nostro pianeta.

I lampi di raggi gamma, una volta avvolti nel mistero, sono ora intesi come il rilascio di energia da stelle in esplosione, note come supernovae, o dalla collisione di dense stelle di neutroni. Tuttavia, il recente GRB, denominato GRB 221009A, ha superato tutte le misurazioni precedenti in termini di luminosità e intensità. È stato descritto da Mirko Piersanti dell'Università dell'Aquila in Italia, l'autore principale del gruppo di ricerca, come "probabilmente il lampo di raggi gamma più luminoso che abbiamo mai rilevato".

L'impatto di questa straordinaria esplosione sulla ionosfera terrestre è stato notevole. Gli strumenti in Germania hanno rilevato disturbi nella ionosfera per diverse ore, mentre i rilevatori di fulmini in India sono stati attivati ​​a causa dell'energia dell'esplosione. Questa immensa quantità di energia ha spinto gli scienziati a studiarne gli effetti sulla ionosfera terrestre, lo strato di gas carichi nell’atmosfera superiore.

È interessante notare che il China Seismo-Electromagnetic Satellite (CSES), progettato per studiare eventi sismici e cambiamenti nella ionosfera, ha rilevato un disturbo nella ionosfera superiore causato dal GRB. Questa è la prima volta che un tale disturbo viene osservato nella parte superiore, ampliando la nostra comprensione di come i lampi di raggi gamma colpiscono la Terra.

L’impatto di vasta portata del GRB 221009A solleva interrogativi sulle sue potenziali implicazioni per la Terra. Laura Hayes, ricercatrice e fisica solare presso l'ESA, descrive l'impronta dell'esplosione sulla ionosfera terrestre come paragonabile a quella di un grande brillamento solare. Questa impronta si è manifestata come un aumento della ionizzazione nella ionosfera del fondo, fornendo preziose informazioni ai ricercatori che studiano l'interazione tra eventi cosmici e l'ambiente terrestre.

Mentre gli scienziati continuano ad analizzare i dati di questo eccezionale lampo di raggi gamma, sperano di scoprire ulteriori indizi sulle connessioni tra questi fenomeni celesti e le storiche estinzioni di massa sul nostro pianeta, rivelando la profonda interconnessione dell’universo e la sua influenza sulla Terra.

Domande frequenti (FAQ)

Cos'è un lampo di raggi gamma?

Un lampo di raggi gamma è un'esplosione di raggi gamma ad alta energia tipicamente originati da una stella che esplode o dalla collisione di stelle di neutroni.

Cos'è la ionosfera terrestre?

La ionosfera terrestre è lo strato dell'atmosfera superiore contenente gas elettricamente carichi noti come plasma. Si estende da circa 50 km a 950 km di altitudine.

Che impatto ha avuto il lampo di raggi gamma sulla ionosfera terrestre?

Il lampo di raggi gamma ha causato disturbi significativi nella ionosfera terrestre, con conseguenti disturbi che sono stati rilevati per diverse ore. Ha portato anche ad un aumento della ionizzazione nella ionosfera del fondo.

Cosa possiamo imparare dallo studio dei lampi di raggi gamma?

Lo studio dei lampi di raggi gamma può fornire preziose informazioni sull’interconnessione dell’universo e sul suo impatto sulla Terra. Possono anche offrire indizi sulle estinzioni di massa storiche del nostro pianeta.