Missione collaborativa per studiare l'espansione accelerata dell'Universo

Euclid, un telescopio spaziale lanciato dall'Agenzia spaziale europea (ESA) con il contributo della NASA, e il prossimo Nancy Grace Roman Space Telescope della NASA (precedentemente noto come WFIRST) stanno unendo le forze per esplorare il mistero dietro l'espansione accelerata dell'universo. Si ritiene che questa accelerazione cosmica sia causata da una forza sconosciuta conosciuta come “energia oscura”. Combinando i loro metodi unici, Euclide e Roman mirano a far luce sull'energia oscura, sull'accelerazione cosmica e sui modelli di espansione dell'universo in modi che non sono mai stati possibili prima.

Euclid, con la sua fotocamera ad ampio campo, osserverà un'ampia porzione di cielo, circa un terzo di esso, sia nella lunghezza d'onda della luce infrarossa che in quella ottica. Guarderà indietro di 10 miliardi di anni nel passato, quando l'universo aveva circa 3 miliardi di anni. D'altra parte, il romano avrà una profondità e una precisione maggiori, ma su un'area più piccola – circa un ventesimo del cielo. La sua visione a infrarossi gli permetterà di svelare il cosmo quando aveva 2 miliardi di anni e di rivelare un numero maggiore di galassie più deboli. Roman avrà anche altri obiettivi scientifici tra cui lo studio delle galassie vicine, la ricerca di esopianeti e l'investigazione di oggetti alla periferia del nostro sistema solare.

Gli scienziati non sono sicuri se l’espansione accelerata dell’universo sia causata da un’ulteriore componente energetica o se implichi la necessità di rivedere la nostra comprensione della gravità. Euclide e Romano metteranno alla prova entrambe le teorie simultaneamente, fornendo informazioni cruciali sul funzionamento dell'universo.

Con il loro potere combinato, Euclid e Roman aiuteranno a svelare i misteri dell’energia oscura e dell’universo in espansione, segnando una nuova era di esplorazione. Questi prossimi telescopi misureranno l’energia oscura in diversi modi e con una precisione senza precedenti, contribuendo alla nostra comprensione delle proprietà fondamentali dell’universo.

