L'impatto dei buchi neri supermassicci: rivelare la chimica nascosta delle galassie

Nuove osservazioni effettuate dall’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) hanno fatto luce sulla profonda influenza dei buchi neri supermassicci sulla composizione chimica delle galassie. Questo studio innovativo fornisce una comprensione più profonda dell’intricata relazione tra buchi neri ed evoluzione galattica.

In precedenza, era ormai accertato che i buchi neri supermassicci attivi potevano indurre cambiamenti significativi nelle galassie che li ospitavano disperdendo il gas interstellare. Tuttavia, i limiti nelle tecniche di misurazione, come le dimensioni compatte dei buchi neri, la loro grande distanza dalla Terra e gli effetti oscuranti della polvere galattica, hanno impedito un’indagine completa sulla composizione chimica del gas che circonda questi buchi neri.

In questo recente studio, un team internazionale di ricercatori ha sfruttato la potenza di ALMA per osservare la regione centrale di Messier 77, una galassia situata a 51.4 milioni di anni luce di distanza nella costellazione della Balena. Grazie all'eccezionale risoluzione spaziale di ALMA e a una nuova tecnica di analisi basata sull'apprendimento automatico, il team è riuscito a mappare con successo la distribuzione di 23 molecole all'interno della galassia.

I risultati di questa indagine forniscono la prima rappresentazione imparziale della distribuzione di tutte le molecole rilevate. Sorprendentemente, le osservazioni rivelano che molecole come il monossido di carbonio (CO), comunemente presenti nelle galassie, sembrano rompersi lungo il percorso dei getti bipolari che si estendono dal buco nero. Al contrario, aumentano le concentrazioni di molecole distinte, come un isomero di acido cianidrico (HCN) e il radicale cianuro (CN).

Questi risultati servono come prova diretta che i buchi neri supermassicci non solo modellano la struttura complessiva delle galassie che li ospitano, ma influenzano profondamente anche la loro composizione chimica. Comprendere questi processi chimici è fondamentale per svelare l’intera portata dell’evoluzione galattica.

Fonte: The Astrophysical Journal (DOI: 10.3847/1538-4357/ace4c7)

FAQ

D: Cos'è ALMA?

R: L'Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) è una struttura a terra che consente osservazioni precise nel regime millimetrico/submillimetrico. È composto da 66 antenne ad alta precisione sparse su ampie distanze ed è una collaborazione tra Europa, Stati Uniti, Giappone e Cile.

D: In che modo i buchi neri supermassicci influenzano le galassie?

R: I buchi neri supermassicci hanno un impatto significativo sulle galassie riscaldando e disperdendo il gas interstellare. Questo processo può alterare la composizione chimica delle galassie e modellare la loro struttura complessiva.

D: Quali sono stati i risultati principali delle osservazioni di ALMA?

R: Le osservazioni di ALMA hanno rivelato che lungo i getti bipolari emanati dal buco nero supermassiccio, molecole comuni come il monossido di carbonio (CO) sembravano rompersi. Allo stesso tempo, molecole distintive come un isomero di acido cianidrico (HCN) e il radicale cianuro (CN) aumentarono di concentrazione.

D: Perché è importante comprendere la composizione chimica delle galassie?

R: Lo studio della composizione chimica delle galassie fornisce informazioni cruciali sui processi sottostanti che guidano l'evoluzione galattica. Aiuta gli scienziati a scoprire come i buchi neri supermassicci influenzano e modellano le proprietà delle galassie che li ospitano.