Un nuovo materiale che migliora l’efficienza delle mascherine facciali nel catturare le particelle di coronavirus

I ricercatori dell’Università di Liverpool hanno sviluppato un nuovo materiale che ha il potenziale per migliorare notevolmente l’efficienza delle maschere facciali e di altre apparecchiature filtranti nel catturare le particelle di coronavirus. Il materiale, descritto in un articolo pubblicato sulla rivista Nature Communications, è risultato essere circa il 93% più efficace nel catturare le proteine, comprese quelle del coronavirus, pur consentendo la traspirabilità.

Il team dietro questa svolta comprende il professor Peter Myers, un esperto di cromatografia, e il dottor Simon Maher, un esperto di spettrometria di massa. In precedenza avevano lavorato su processi che coinvolgevano le proteine ​​che si attaccavano alla superficie dei materiali di supporto cromatografico. Il professor Myers si è reso conto che l’inversione di questo processo potrebbe portare all’assorbimento delle proteine, inclusa la proteina spike S1 che copre la membrana lipidica esterna del virus SARS-CoV-2.

Per sviluppare il materiale, i ricercatori hanno modificato la superficie di una particella di silice sferica utilizzata in cromatografia per renderla altamente “appiccicosa” per la proteina spike S19 del COVID-1. Hanno inoltre aumentato la porosità e il volume interno delle particelle di silice, fornendo un’ampia superficie e la capacità di catturare il virus. Il materiale è stato testato con successo su maschere facciali e filtri dell’aria utilizzati in vari ambienti, come aeroplani, automobili e sistemi di climatizzazione.

Nella fase di prova di concetto, questo nuovo materiale si dimostra molto promettente nella lotta non solo al COVID-19 ma anche ad altri virus come l’influenza e il Nipah. Il gruppo di ricerca è ora concentrato sullo sviluppo di superfici “appiccicose” ancora più avanzate per un’ampia gamma di bioaerosol, comprese nuove varianti del virus COVID-19.

Questa ricerca innovativa apre possibilità per una migliore protezione contro le malattie infettive, con potenziali applicazioni in vari settori in cui la filtrazione dell’aria è fondamentale. Un ulteriore sviluppo e perfezionamento del materiale potrebbe contribuire in modo significativo alla prevenzione e al controllo di future epidemie.

Riferimento:

