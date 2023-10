Nuove intuizioni sulla composizione e sul ruolo della cenere vulcanica nell'atmosfera

By

La cenere vulcanica non è la tipica polvere. È formato da minerali intrappolati in un vetro silicato e può avere effetti di vasta portata sul clima, sulle infrastrutture e sulla salute umana. Per comprendere meglio questo materiale complesso e il suo ruolo nell’atmosfera, i ricercatori della Cornell University hanno caratterizzato campioni di cenere vulcanica provenienti da varie eruzioni esplosive.

Lo studio, intitolato “Phases in Fine Volcanic Ash”, esplora la composizione e le proprietà della cenere vulcanica, che viene iniettata nell’atmosfera durante le eruzioni vulcaniche. I ricercatori hanno raccolto campioni da 40 eruzioni e ne hanno analizzato le dimensioni, il background tettonico e la chimica. Concentrandosi sui granelli di cenere più piccoli di 45 micron, miravano a comprendere gli impatti più ampi di queste particelle fini, poiché possono essere trasportate dai venti atmosferici.

I risultati hanno rivelato che la composizione della cenere vulcanica varia in modo significativo a seconda della dimensione dei grani, dell’impostazione tettonica e della chimica. Man mano che la granulometria diventa più fine, la cenere contiene maggiori frazioni di silice cristallina e sali, mentre diminuiscono i componenti di vetro e ossido di ferro. I ricercatori hanno utilizzato tecniche come la diffrazione di raggi X e la microscopia elettronica a scansione per identificare e misurare le proporzioni di minerali e vetro nei campioni.

Lo studio evidenzia l’ampia variazione nel contenuto minerale tra le diverse eruzioni. Ad esempio, l’eruzione del Monte Pinatubo nelle Filippine ha prodotto molto feldspato e anfibolo, mentre le recenti eruzioni di Tajogaite a La Palma, in Spagna, sono state caratterizzate da feldspato, clinopirosseno e olivina. I ricercatori hanno anche osservato un aumento del contenuto di sale nelle ceneri a grana più fine, che ha implicazioni per la salute umana e il suo impatto sull’oceano.

Comprendere la composizione e la densità della cenere vulcanica è fondamentale per gli scienziati atmosferici che ne studiano il trasporto e gli effetti sul sistema Terra. Questo studio fornisce dati preziosi per limitare meglio la composizione e la densità dei minerali di cenere vulcanica e del vetro. I ricercatori sperano che le loro scoperte contribuiscano a una comprensione più completa dell’impatto delle ceneri vulcaniche sul clima, sulla biogeochimica e sulla salute umana.

