Le giovani stelle marine corona di spine possono resistere alle ondate di caldo, rappresentando una minaccia maggiore per le barriere coralline

Una recente ricerca condotta da biologi marini dell’Università di Sydney ha fatto luce sulla resilienza delle giovani stelle marine corona di spine alle ondate di caldo, sollevando preoccupazioni sul potenziale esacerbazione dei danni alla barriera corallina causati dai cambiamenti climatici. Le stelle marine corona di spine sono originarie della Grande Barriera Corallina e sono note per essere uno dei predatori più importanti del corallo. Il danno che causano è secondo solo ai cicloni e agli eventi di sbiancamento in termini di mortalità dei coralli.

Lo studio, condotto dalla professoressa Maria Byrne e pubblicato sulla rivista Global Change Biology, ha rivelato che le giovani stelle marine corona di spine sono in grado di tollerare livelli di calore elevati che sono letali per i coralli. Questa resilienza consente loro di sopravvivere alle ondate di caldo e di continuare il loro ciclo vitale come predatori carnivori che si nutrono di coralli in nuova ricrescita.

I risultati indicano che anche se la popolazione adulta delle stelle marine corona di spine diminuisce a causa del riscaldamento degli oceani causato dai cambiamenti climatici, le giovani stelle marine erbivore possono pazientemente attendere le giuste condizioni per trasformarsi in predatori mangiatori di coralli. Ciò potrebbe portare a una recrudescenza della popolazione di predatori e a ulteriori danni alle barriere coralline.

Il cambiamento climatico sta già causando lo sbiancamento e la morte dei coralli quando la temperatura dell’acqua aumenta di 1-3 gradi Celsius. Lo studio ha scoperto che le giovani stelle marine corona di spine possono tollerare tre volte l’intensità del calore che causa lo sbiancamento dei coralli. Questa capacità, unita alla loro preferenza per gli habitat di macerie generate dallo sbiancamento e dalla mortalità dei coralli, consente al loro numero di aumentare gradualmente nel tempo.

I ricercatori hanno anche identificato i fattori che contribuiscono alla sopravvivenza delle giovani stelle marine corona di spine in condizioni di riscaldamento. Le loro piccole dimensioni riducono le loro esigenze fisiologiche e la loro capacità di nutrirsi di una varietà di fonti alimentari, comprese le alghe coralline, migliora la loro resilienza.

Secondo il coautore dello studio, Matt Clements, i risultati evidenziano il potenziale ruolo della mortalità dei coralli indotta dallo sbiancamento nel contribuire allo sviluppo di epidemie di stelle marine corona di spine. Anche la perdita di predatori naturali e l’accumulo di nutrienti nell’acqua svolgono un ruolo nell’esacerbare l’impatto dei cambiamenti climatici sulle barriere coralline.

Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere le implicazioni di questi risultati per gli ecosistemi marini e la conservazione delle barriere coralline.

Riferimento:

“Le stelle marine giovanili della corona di spine in fase di attesa resistono alle ondate di caldo che sbiancano e uccidono i coralli” di Maria Byrne, http://dx.doi.org/10.1111/gcb.15912