Perdite di liquidi dalla porzione russa della Stazione Spaziale Internazionale

Del liquido è fuoriuscito dalla porzione russa della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), ma l'equipaggio non è in pericolo immediato, secondo l'agenzia spaziale russa Roscosmos. La perdita proviene dal circuito del radiatore esterno del modulo Nauka, consegnato alla stazione nel 2012. Roscosmos assicura che non vi è alcuna minaccia per il laboratorio in orbita.

Questo incidente segue una recente missione in cui due cosmonauti russi e un astronauta americano sono tornati sulla Terra dopo aver trascorso un anno sulla ISS. Originariamente prevista per sei mesi, la loro missione è stata prolungata a causa di una precedente fuga di notizie. La navicella spaziale Soyuz utilizzata per viaggiare verso la ISS è stata danneggiata, probabilmente a causa dell'impatto di un piccolo meteorite. Per compensare, Mosca ha lanciato un altro razzo senza equipaggio per completare la missione pianificata.

La perdita serve a ricordare le sfide affrontate nelle missioni spaziali e l’importanza di riparazioni tempestive ed efficaci. L’ISS è stata un luogo di cooperazione tra gli Stati Uniti e la Russia, offrendo una rara opportunità di collaborazione nonostante le tensioni politiche. Entrambi i paesi utilizzano la ISS per la ricerca scientifica e i progressi tecnologici.

Mentre le agenzie spaziali lavorano insieme per superare gli ostacoli, incidenti come questo rafforzano la necessità di monitoraggio e manutenzione continui della ISS. La sicurezza e il benessere dell'equipaggio rimangono una priorità assoluta e Roscosmos è impegnata a risolvere la perdita e garantire la stabilità a lungo termine della Stazione Spaziale Internazionale.

– Stazione Spaziale Internazionale (ISS): un satellite artificiale abitabile che funge da laboratorio spaziale e alloggio per gli astronauti di vari paesi.

– Roscosmos: l’agenzia spaziale russa responsabile delle attività spaziali nel paese.

