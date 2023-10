Perdite di liquidi dalla parte russa della ISS, equipaggio al sicuro

Il liquido refrigerante è fuoriuscito dalla porzione russa della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), ma i membri dell'equipaggio non sono in pericolo, secondo l'agenzia spaziale russa Roscosmos. La perdita si è verificata nel circuito del radiatore esterno del modulo Nauka, consegnato alla stazione nel 2012. Roscosmos ha rassicurato il pubblico che non vi era alcuna minaccia immediata per il laboratorio in orbita.

Il mese scorso, due cosmonauti russi e un astronauta americano sono tornati sulla Terra dopo aver trascorso un anno sulla ISS. Inizialmente la missione sarebbe dovuta durare solo sei mesi. Tuttavia, si è verificata una perdita nella navicella spaziale Soyuz, probabilmente a causa dell'impatto di un piccolo meteorite. Di conseguenza, un nuovo razzo è stato inviato senza equipaggio per sostituire la Soyuz ed eseguire il resto della missione.

Durante il loro soggiorno di un anno, i membri dell'equipaggio russo e americano hanno lavorato insieme in mezzo alle crescenti tensioni tra le rispettive nazioni. Il conflitto in Ucraina ha messo a dura prova le relazioni tra Washington e Mosca, rendendo la cooperazione sulla ISS un notevole esempio di collaborazione.

La perdita di liquido refrigerante è un evento inaspettato, ma Roscosmos ha assicurato al pubblico che la sicurezza dell'equipaggio non è a rischio. Saranno condotte indagini per determinare la causa della perdita e per prevenire incidenti simili in futuro.

Fonte:

– Phys.org