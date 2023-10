Il segmento russo della Stazione Spaziale Internazionale sperimenta la terza perdita di refrigerante in un anno

Il segmento russo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ha riscontrato la terza perdita di refrigerante in meno di un anno, mettendo in dubbio l'affidabilità del programma spaziale russo. L'incidente si è verificato quando sono stati osservati fiocchi di refrigerante congelato in un feed dal vivo del laboratorio orbitale fornito dalla NASA, insieme alla comunicazione radio tra il controllo della missione statunitense e gli astronauti. L'agenzia spaziale russa Roscosmos ha confermato la fuga di notizie in un comunicato e ha rassicurato che l'equipaggio e la stazione non sono in pericolo immediato.

La perdita di liquido refrigerante ha avuto origine dal circuito del radiatore esterno del modulo Nauka, noto anche come Multifunction Laboratory Module-Upgrade (MLM), che è stato consegnato alla ISS nel 2012. La NASA ha chiesto all'equipaggio di indagare sulla situazione e all'astronauta della NASA Jasmin Moghbeli in seguito riferì che la perdita proveniva dal radiatore di riserva di Nauka.

La NASA ha confermato che l'equipaggio non è mai stato a rischio e che il radiatore primario di Nauka funzionava normalmente. A titolo precauzionale, all'equipaggio è stato chiesto di chiudere le persiane delle finestre del segmento statunitense per prevenire potenziali contaminazioni. Si tratta della terza perdita di refrigerante sul lato russo della ISS in meno di un anno.

Precedenti episodi di perdite di refrigerante si sono verificati nel dicembre 2022 e a metà febbraio, coinvolgendo rispettivamente un veicolo spaziale Soyuz e la nave mercantile russa Progress MS-21. Le perdite ricorrenti hanno sollevato dubbi sulla loro causa, poiché è improbabile che più perdite siano causate da meteoriti. L’analista spaziale Jonathan McDowell ha suggerito che la colpa potrebbe essere un problema sistematico, che potrebbe coinvolgere un subappaltatore.

L’affidabilità dei sistemi spaziali russi è stata messa in discussione, aggravata dal fallimento della sonda lunare in agosto. Negli ultimi anni il settore spaziale russo è stato alle prese con carenze di finanziamenti, fallimenti e scandali di corruzione. Nonostante queste sfide, l’ISS rimane un simbolo della cooperazione continua tra Russia e Stati Uniti in mezzo a tensioni e sanzioni.

Fonte: Agenzia France-Presse