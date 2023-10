Rilevata una perdita di liquido refrigerante sul modulo Nauka della Stazione Spaziale Internazionale

È stata osservata una perdita di liquido refrigerante sul modulo scientifico Nauka, parte della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il controllo missione della NASA a Houston ha informato l'equipaggio della ISS della situazione, richiedendo conferma visiva e informazioni sulla fonte della perdita. Le telecamere esterne hanno catturato immagini di fiocchi provenienti dalle vicinanze del modulo Nauka, ma la posizione esatta della perdita era difficile da determinare. Le foto sono state scattate dal comandante della stazione Andreas Mogensen e inviate a terra per l'analisi.

Roscosmos, l'agenzia spaziale russa, ha confermato tramite i social media che la perdita ha avuto origine dal radiatore di riserva esterno del modulo. Questo radiatore è stato consegnato più di dieci anni fa e installato sul modulo Nauka all'inizio di quest'anno. Mentre la situazione viene analizzata, Roscosmos ha assicurato che non vi è alcun pericolo né per l'equipaggio né per la stazione. La causa della perdita è ancora sconosciuta.

Il modulo Nauka è stato lanciato nel luglio 2021, diversi anni dopo rispetto a quanto inizialmente previsto. Ha avuto problemi di propulsione subito dopo il lancio e un errore di programmazione in seguito lo ha causato una rotazione incontrollabile prima di essere riportato in carreggiata. Questo incidente è anche la terza perdita di refrigerante sull’hardware spaziale russo presso la ISS in un anno. In precedenza, i radiatori della Soyuz MS-22 e della Progress MS-21 erano stati danneggiati da detriti di micrometeoroidi, con conseguente perdita di liquido refrigerante.

Aggiornamenti sulla situazione verranno forniti non appena saranno disponibili maggiori informazioni. La NASA non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale riguardo l’incidente.

Fonte:

- Velocità orbitale – Derek Richardson