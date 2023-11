Controversie sulla ricerca di Didier Raoult: uno sguardo più da vicino

L’eminente scienziato francese in malattie infettive, Didier Raoult, noto per la sua difesa dell’idrossiclorochina come potenziale trattamento per il COVID-19, ha recentemente dovuto affrontare una battuta d’arresto poiché due dei suoi documenti sono stati ritirati a causa di preoccupazioni sull’etica. Le ritrattazioni sono avvenute dopo che altri scienziati hanno sollevato segnali d'allarme riguardo a centinaia di pubblicazioni derivanti dall'istituto di ricerca precedentemente guidato da Raoult.

I due articoli ritirati, intitolati “Increased Gut Redox and Depletion of Anaerobic and Methanogenic Prokaryotes in Severe Acute Malnutrition” e “L’alterazione del microbiota intestinale è caratterizzata da una fioritura di proteobatteri e fusobatteri nel Kwashiorkor e da una scarsità di batterioideti nel Marasmus”, sono stati pubblicati su Scientific Reports. rispettivamente nel 2016 e nel 2019. Questi articoli hanno raccolto circa 160 citazioni, indicando il loro impatto all'interno della comunità scientifica.

Gli avvisi di ritiro, pubblicati lunedì, hanno evidenziato la mancanza di un'appropriata approvazione etica da parte di un comitato etico in Niger o Senegal, dove avevano sede i partecipanti agli studi. Sebbene gli avvisi affermassero che gli autori non erano in grado di fornire documentazione rilevante, Raoult, che non era d'accordo con le ritrattazioni, rimase in silenzio in risposta alle richieste di commento.

Le preoccupazioni etiche che circondano il lavoro di Raoult sono state portate per la prima volta all'attenzione del pubblico dagli utenti vigili di PubPeer, inclusa la ricercatrice Elisabeth Bik. Bik, che in precedenza aveva identificato preoccupazioni simili in numerosi articoli di Raoult, ha dovuto affrontare molestie e minacce legali come risultato dei suoi sforzi per far luce su potenziali violazioni etiche.

In particolare, i due documenti ritirati facevano parte di un corpo di ricerca più ampio condotto dall'Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection (IHU-MI) a Marsiglia, in Francia, che ha sollevato sospetti a causa dell'utilizzo dello stesso numero di approvazione etica nonostante l'indagine su argomenti diversi, campioni e paesi. I critici hanno allertato Scientific Reports e altre riviste delle loro preoccupazioni nell’estate del 2022, ma non hanno ricevuto risposta.

Considerando la gravità delle accuse, l'editore PLOS ha contrassegnato quasi 50 articoli di Raoult con espressioni di preoccupazione e ha avviato un'indagine approfondita sulle informazioni sull'approvazione etica. Tuttavia, le conclusioni definitive su queste indagini non sono attese prima di almeno un altro anno.

Nel 2021, Raoult si è ritirato dalla carica di direttore dell'IHU-MI a seguito di un'ispezione da parte dell'Agenzia nazionale francese per la sicurezza dei medicinali e dei prodotti sanitari. L'ispezione ha rivelato carenze significative e il mancato rispetto delle norme che disciplinano la ricerca su soggetti umani.

Sebbene le controversie e le ritrattazioni possano mettere in dubbio la credibilità della ricerca scientifica, evidenziano anche l’importanza di un solido controllo etico e del rispetto degli standard stabiliti. La consapevolezza di tali casi incoraggia la vigilanza all’interno della comunità scientifica e sottolinea la necessità di un controllo continuo per garantire i più elevati standard etici nella ricerca.

