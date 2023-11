Una nuova ricerca fa luce sulla formazione dell'Himalaya e dell'altopiano tibetano

By

Studi recenti hanno svelato prove rivoluzionarie che mettono alla prova la nostra comprensione di come si sono formati l’Himalaya e l’altopiano tibetano. Questi risultati indicano che prima della sua collisione con l’Asia, la Grande India era un’enorme placca tettonica che si estendeva fino a 3,000 chilometri di larghezza. Questa nuova comprensione ha implicazioni significative per la nostra conoscenza della convergenza geologica e della storia di queste regioni.

In passato sulla Terra esistevano solo due continenti: Laurasia e Gondwanaland. Il subcontinente indiano un tempo faceva parte del Gondwanaland, che alla fine si divise circa 150 milioni di anni fa. Una porzione di questa placca indiana si separò dal Gondwana e successivamente subdusse sotto l'Himalaya e l'altopiano tibetano. Per comprendere meglio l’antica massa continentale conosciuta come Grande India, che andò perduta durante questo processo, è fondamentale determinarne le dimensioni e le caratteristiche originali.

Prima di questa ricerca, le stime dell'estensione della Grande India variavano notevolmente, da poche centinaia di chilometri a oltre 2,000 chilometri. Tuttavia, un recente studio condotto da ricercatori dell’Università cinese di geoscienze (Pechino), insieme a colleghi di altre istituzioni, tra cui l’Università Ludwig Maximilians e l’Accademia cinese delle scienze, ha fornito prove convincenti a sostegno di una grande Grande India. Attraverso un'analisi completa dei dati geologici, paleontologici e paleomagnetici della sezione Sangdanlin nel Tibet meridionale, i ricercatori sono stati in grado di delineare la dimensione minima della Grande India.

I risultati dello studio indicano che la Grande India era un’unica placca tettonica che si estendeva tra 2,000 e 3,000 chilometri prima di subdursi sotto l’Asia. Questa scoperta mette in discussione i modelli precedenti che suggerivano che l’India fosse costituita da placche più piccole o che ci fossero più fasi di collisione. Inoltre, la ricerca evidenzia che la litosfera consumata dalla subduzione dopo la collisione tra India e Asia 55 milioni di anni fa era più grande dell’attuale subcontinente indiano, estendendosi per circa 2,000-3,000 chilometri a nord. Questa subduzione di quasi 5 milioni di chilometri quadrati di litosfera ha probabilmente giocato un ruolo significativo nella creazione dell'altopiano tibetano.

Domande frequenti

1. Cos'è la Grande India?

La Grande India si riferisce all’antica massa continentale che esisteva prima che la placca indiana entrasse in collisione con l’Asia. Era un'enorme placca tettonica che si estendeva fino a 3,000 chilometri di larghezza.

2. Che impatto hanno le dimensioni della Grande India sulla nostra comprensione dell'Himalaya e dell'altopiano tibetano?

Determinando le dimensioni della Grande India, gli scienziati possono ottenere informazioni dettagliate sui processi che hanno portato alla formazione dell'Himalaya e dell'altopiano tibetano. La subduzione di una litosfera così grande ha contribuito in modo significativo all'innalzamento dell'altopiano tibetano.

3. Come è stata determinata la dimensione della Grande India?

I ricercatori hanno utilizzato una combinazione di dati geologici, paleontologici e paleomagnetici per stimare la dimensione minima della Grande India. Questa analisi completa ha fornito prove convincenti dell’esistenza di una grande Grande India.

4. Quali sono le implicazioni di questa ricerca?

Questa ricerca mette in discussione i modelli precedenti della collisione India-Asia e fornisce una nuova prospettiva sulla formazione del margine meridionale dell’Asia. Contribuisce alla nostra comprensione della storia tettonica dell'India e delle strutture geologiche della regione.

Fonte: Atti dell'Accademia Nazionale delle Scienze (PNAS)