Il telescopio gigante di Magellano: svelare i segreti dell'universo

By

Il Giant Magellan Telescope (GMT) è in fase di completamento, con la fabbricazione e la lucidatura del suo settimo e ultimo specchio primario. Il GMT sarà composto da sette specchi da 8.4 metri, che insieme formeranno una superficie di raccolta della luce di 368 metri quadrati, rendendolo l'ottica più grande e impegnativa mai prodotta. Con un potere risolutivo 10 volte maggiore del telescopio spaziale Hubble, il GMT mira a rivoluzionare la nostra visione e comprensione dell'universo.

Il processo di fabbricazione degli specchi prevede una tecnica unica di fusione del vetro. Il Richard F. Caris Mirror Lab dell'Università dell'Arizona ha chiuso il coperchio su quasi 20 tonnellate di puro vetro ottico all'interno di un forno appositamente progettato. Il vetro viene riscaldato a oltre 2,000 gradi Fahrenheit e forzato verso l'esterno per formare la superficie curva dello specchio. Dopo un raffreddamento di tre mesi, lo specchio passerà alla fase di lucidatura.

Successivamente avranno luogo l'integrazione e il test degli specchi completati, con tutti e sette gli specchi assemblati in un prototipo di sistema di supporto per il test delle prestazioni ottiche. Una volta assemblati, gli specchi funzioneranno come un unico specchio monolitico, garantendo fino a 200 volte la sensibilità e quattro volte la risoluzione dell’immagine degli attuali telescopi spaziali.

Il GMT promette di fornire approfondimenti astronomici senza precedenti. La sua incredibile sensibilità e risoluzione consentiranno l'analisi dettagliata degli oggetti celesti e delle loro origini, fornendo preziosi dati chimici. Avrà anche la capacità di studiare i pianeti ad alta risoluzione spaziale e spettrale, svelando potenzialmente i segreti per scoprire se esiste vita oltre la Terra.

Si prevede che il telescopio vedrà la prima luce entro la fine del decennio. Con le sue potenti capacità, il GMT mira a rispondere ad alcune delle domande più profonde dell'umanità sull'universo e sul nostro posto in esso. Da dove veniamo? Siamo soli? Il GMT è pronto a svelare i misteri del cosmo e fornirci una migliore comprensione della nostra esistenza.

Fonte:

– Telescopio gigante di Magellano (GMT)

– Nasa

- Università dell'Arizona