Costruzione di un quadro di simulazione dell'accoppiamento fisico-chimico atmosferico a risoluzione variabile globale

Un gruppo di ricerca dell’Università della Scienza e della Tecnologia della Cina (USTC) ha sviluppato un quadro di modellazione globale a risoluzione variabile per studiare la sabbia e la polvere atmosferiche. Guidato dal Prof. Zhao Chun, il team ha utilizzato un caso di studio sugli aerosol di polvere e ha pubblicato i risultati sul Journal of Advances in Modeling Earth Systems.

Gli aerosol di polvere atmosferica svolgono un ruolo cruciale nel sistema climatico della Terra, ma modellarli accuratamente è stato impegnativo a causa delle limitazioni nella risoluzione orizzontale. Studi precedenti hanno utilizzato metodi di downscaling per simulazioni regionali ad alta risoluzione, che possono introdurre problemi di confine e limitare le interazioni tra la polvere atmosferica regionale e la circolazione su larga scala. Per superare queste limitazioni, il gruppo di ricerca ha utilizzato un modello atmosferico globale a risoluzione variabile con capacità di perfezionamento regionale.

Il team ha costruito un quadro di modellizzazione per gli aerosol raffinati segmentati e i loro effetti di feedback basati sul nucleo di potenza del modello atmosferico globale a griglia variabile MPAS. Il modello fornisce una distribuzione spaziale di polvere e sabbia più accurata rispetto alle osservazioni e agli studi precedenti. Infatti, questa ricerca ha ottenuto la prima simulazione della polvere su scala risolta convettivamente (4 km) in un quadro globale.

I risultati della simulazione hanno mostrato che le simulazioni su scala risolte con convezione migliorano l’efficienza di eliminazione della polvere a umido e riducono la concentrazione della massa di polvere risolvendo il processo di precipitazione convettiva. Questa svolta consente agli scienziati di scoprire i meccanismi alla base degli impatti degli aerosol sui sistemi meteorologici e climatici regionali e globali.

Il lavoro futuro si concentrerà sullo sviluppo di parametrizzazioni fisiche e chimiche, sull’ottimizzazione delle prestazioni dei modelli basati sull’intelligenza artificiale e sull’approfondimento dei meccanismi degli impatti degli aerosol. Questa ricerca apre nuove possibilità per comprendere e prevedere il comportamento della polvere atmosferica e i suoi effetti sul clima terrestre.

Fonte: Journal of Advances in Modeling Earth Systems (2023). DOI: 10.1029/2023MS003636

Fonte: University of Science and Technology of China