Il vulcano Santiaguito continua a rilasciare gas e cenere

L'Istituto Nazionale di Sismologia, Vulcanologia, Meteorologia e Idrologia (INSIVUMEH) ha segnalato un costante degassamento e moderate esplosioni presso il vulcano Santiaguito. Queste attività vulcaniche hanno portato alla formazione di una colonna di gas che arriva a 500 metri sopra la cupola del vulcano. Inoltre si verificano periodiche esplosioni che generano valanghe e una colonna di gas e cenere che si estende fino a un'altezza di 3,300 metri sul livello del mare, disperdendosi verso ovest.

L'attività vulcanica ha provocato la presenza di particelle fini di cenere e un ambiente nebbioso nelle vicinanze del vulcano Santiaguito. Queste condizioni possono potenzialmente compromettere la salute e la sicurezza delle comunità vicine.

Inoltre, esiste la possibilità che flussi piroclastici a lungo raggio si verifichino in direzioni diverse. In risposta a questo potenziale pericolo, il Segretariato Esecutivo del CONRED (Coordinamento Nazionale per la Riduzione dei Disastri) raccomanda che i residenti che vivono vicino al vulcano si rivolgano alle autorità e familiarizzino con il Piano di Risposta per l'area.

È fondamentale che i residenti rimangano informati sull’attività vulcanica in corso e prendano le precauzioni necessarie per garantire la loro sicurezza. Aggiornamenti regolari e informazioni riguardanti le attività dei vulcani Fuego e Pacaya sono accessibili tramite il bollettino vulcanologico quotidiano pubblicato da INSIVUMEH.

Rimani vigile e segui le linee guida fornite dalle autorità per mitigare i rischi associati all'attività vulcanica.

Definizioni:

– Degasaggio: il rilascio di gas, come anidride solforosa e anidride carbonica, dal magma di un vulcano.

– Flusso piroclastico: una miscela in rapido movimento di gas caldo, cenere e detriti vulcanici che scorre lungo le pendici di un vulcano durante un’eruzione.

Fonte:

– Bollettino vulcanologico quotidiano pubblicato dall’Istituto Nazionale di Sismologia, Vulcanologia, Meteorologia e Idrologia (INSIVUMEH)

– Segreteria Esecutiva del CONRED (Coordinamento Nazionale per la Riduzione dei Disastri)