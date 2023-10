Un metabolismo coerente può essere costoso per gli insetti d’acqua dolce in acque più salate

Un recente studio condotto dalla North Carolina State University fa luce sul motivo per cui alcuni insetti d’acqua dolce lottano in acque più salate. La ricerca suggerisce che la mancanza di risposte metaboliche all’aumento della salinità potrebbe essere un fattore che contribuisce. La salinità si riferisce alla concentrazione di sali in un ambiente acquatico, oltre al semplice sodio.

Gli habitat di acqua dolce stanno diventando più salati a causa di vari fattori come il sale stradale, il deflusso agricolo, l’estrazione di carbone e gas naturale, la siccità e l’innalzamento del livello del mare. Questi cambiamenti nella salinità influiscono sulla diversità degli organismi, compresi gli insetti d’acqua dolce che fungono da indicatori della salute dell’ecosistema.

Gli animali acquatici, inclusi insetti e crostacei, devono mantenere un equilibrio di acqua e sali all'interno dei loro corpi, un processo chiamato osmoregolazione. Idealmente, questi animali prospererebbero in un ambiente in cui i livelli di salinità esterna corrispondono ai loro livelli interni, riducendo l’energia necessaria per l’osmoregolazione.

Tuttavia, lo studio ha scoperto che una salinità più elevata è spesso associata a un aumento dei tassi di assorbimento di ioni negli insetti d’acqua dolce, con conseguente ritardo dello sviluppo o morte. I ricercatori hanno ipotizzato che gli insetti d’acqua dolce dedicano così tanta energia all’osmoregolazione negli ambienti più salati che hanno difficoltà a crescere o prosperare.

Per verificare questa ipotesi, i ricercatori hanno misurato i tassi metabolici di crostacei, insetti e lumache in varie condizioni di salinità. Hanno scoperto che mentre i tassi metabolici dei crostacei e delle lumache aumentavano in ambienti diluiti, i tassi metabolici degli insetti rimanevano costanti indipendentemente dalla salinità.

Inoltre, il team ha scoperto che il calcio era il fattore chiave dell’aumento del metabolismo nei non insetti con una salinità inferiore, poiché questi animali lavoravano di più per trasportare gli ioni di calcio. Gli insetti, d’altro canto, avevano un tasso di trasporto degli ioni calcio più elevato in ambienti più salini, sebbene i loro tassi metabolici non aumentassero. Ciò suggerisce che gli insetti hanno una minore richiesta di calcio e potrebbero utilizzare risorse che altrimenti verrebbero utilizzate per la crescita e lo sviluppo per contrastare l’eccessivo assorbimento di ioni in ambienti più salini.

Lo studio mette in discussione l’idea che gli insetti d’acqua dolce prosperino in ambienti vicini alla loro salinità interna. Invece, la loro bassa richiesta di calcio consente loro di prosperare in ambienti diluiti dove tipicamente dominano gli insetti. Al contrario, un basso livello di calcio sembra essere stressante per i crostacei e le lumache.

Ulteriori ricerche esamineranno se queste differenze fisiologiche derivino dall'ascendenza degli organismi o dal loro utilizzo del calcio negli esoscheletri e nei gusci.

In conclusione, lo studio evidenzia i potenziali costi di un metabolismo coerente per gli insetti d’acqua dolce in acque più salate. I risultati forniscono una migliore comprensione di come i cambiamenti nella salinità influenzano gli ecosistemi acquatici e possono aiutare a orientare gli sforzi di conservazione.

Fonte: Università statale della Carolina del Nord.

Fonte: Jamie K. Cochran et al, La respirametria rivela importanti differenze basate sul lignaggio nell'energia dell'osmoregolazione negli invertebrati acquatici, Journal of Experimental Biology (2023). DOI: 10.1242/jeb.246376 [Nessun URL fornito]