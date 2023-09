La guerra civile scoppia nella ricerca sulla coscienza: accuse di pseudoscienza

È emersa una battaglia controversa nel campo della ricerca sulla coscienza, poiché oltre 100 eminenti ricercatori hanno denunciato la teoria dell’informazione integrata (IIT) come pseudoscienza. D’altro canto, diversi esponenti del settore hanno criticato la lettera ritenendola sproporzionata e poco motivata. Entrambi i gruppi sono preoccupati per la credibilità e la reputazione a lungo termine della scienza della coscienza.

L'IIT, proposta dal neuroscienziato Giulio Tononi, è una teoria ambiziosa che mira a fornire condizioni matematicamente precise per determinare quando un sistema è cosciente o meno. Al centro della teoria c'è una misura di integrazione delle informazioni, indicata con la lettera greca φ. Secondo l’IIT, un sistema diventa cosciente quando il livello di φ nel sistema nel suo insieme supera quello di una qualsiasi delle sue singole parti.

La teoria implica che la coscienza potrebbe essere più diffusa di quanto generalmente si creda, avvicinandosi a una forma di “panpsichismo” in cui la coscienza permea l’universo fisico. Tuttavia, ci sono differenze sostanziali tra l’IIT e la recente ondata di panpsichismo ispirata dal filosofo Bertrand Russell.

I critici dell’IIT sostengono che, sebbene alcuni aspetti della teoria siano stati testati, la teoria nel suo insieme manca di supporto sperimentale, in particolare per quanto riguarda le sue implicazioni audaci e controintuitive. In risposta, gli oppositori sostengono che questa mancanza di supporto sperimentale è vera per tutte le attuali teorie sulla coscienza ed è il risultato di limitazioni nelle tecniche di neuroimaging.

Una recente “collaborazione contraddittoria” tra l’IIT e la teoria dello spazio di lavoro globale, una teoria rivale della coscienza, ha ulteriormente alimentato la controversia. La collaborazione prevede la progettazione congiunta di esperimenti e l'accordo in anticipo su quali risultati favorirebbero ciascuna teoria. I risultati iniziali di questa collaborazione sono stati contrastanti, con alcuni a sostegno dell’IIT e altri a sostegno di aspetti della teoria dello spazio di lavoro globale.

Un aspetto dell’IIT che può contribuire al conflitto è il suo affidamento sulla riflessione filosofica oltre alla sperimentazione scientifica. La teoria inizia con cinque assiomi che i sostenitori sostengono possano essere conosciuti attraverso l'introspezione dell'esperienza cosciente. Questi assiomi vengono poi tradotti in cinque postulati che definiscono le proprietà richieste affinché un sistema fisico possieda coscienza.

La disputa potrebbe anche riflettere il desiderio di distinguere lo studio scientifico della coscienza dagli aspetti filosofici, garantendo che la scienza della coscienza sia percepita come un serio impegno scientifico dai finanziatori e dalla comunità di ricerca.

Una sfida unica nello studio della coscienza è che coinvolge un fenomeno che non è osservabile pubblicamente. La coscienza è conosciuta attraverso l'esperienza soggettiva personale, rendendo difficile provare o confutare sperimentalmente teorie specifiche. Mentre la scienza può teorizzare fenomeni non osservabili, la coscienza è distinta in quanto non può essere percepita direttamente dagli altri.

Sebbene la battaglia tra sostenitori e critici dell’IIT sia intensa, rivela le complessità e i dibattiti in corso nel campo della ricerca sulla coscienza. Mentre i ricercatori continuano a esplorare la natura della coscienza, è fondamentale mantenere un approccio scientifico rigoroso pur riconoscendo le difficoltà insite nello studio di un fenomeno che è fondamentalmente soggettivo.

