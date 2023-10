Riepilogo: Oltre 100 ricercatori sulla coscienza hanno accusato la teoria dell'informazione integrata (IIT) della coscienza di essere pseudoscienza. I critici sostengono che questa associazione con una teoria pseudoscientifica danneggerebbe la credibilità della scienza della coscienza nel suo insieme. Tuttavia, ci sono altri che credono che le accuse non supportate di pseudoscienza porteranno a percepire l’intero campo della scienza della coscienza come pseudoscienza. La teoria stessa, IIT, è una teoria completa della coscienza proposta dal neuroscienziato Giulio Tononi. Ha lo scopo di fornire precise condizioni matematiche per determinare quando un sistema, come il cervello, è cosciente. La teoria si basa sulla misura matematica dell'integrazione delle informazioni, etichettata come ϕ. I firmatari della lettera mettono in dubbio il supporto sperimentale alle audaci implicazioni della teoria. Una collaborazione contraddittoria tra l’IIT e la teoria dello spazio di lavoro globale ha prodotto risultati sperimentali contrastanti, leggermente inclinati verso l’IIT. Tuttavia, va notato che l’IIT non si basa esclusivamente sulla sperimentazione scientifica, ma implica anche una riflessione filosofica. La teoria inizia con cinque assiomi derivati ​​dall'esperienza cosciente e li traduce in postulati sulle proprietà richieste affinché un sistema fisico incorpori la coscienza. I critici dell’IIT possono essere motivati ​​dal desiderio di differenziare la scienza dalla filosofia e di stabilire la scienza della coscienza come un campo scientifico legittimo. Tuttavia, la coscienza stessa non è un fenomeno osservabile pubblicamente e il suo studio va oltre i metodi scientifici tradizionali.

Fonte:

– Filippo Goff. "La guerra civile nella ricerca sulla coscienza: accuse di pseudoscienza". La Conversazione, 13 ottobre 2021.