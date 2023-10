La teoria dell’informazione integrata della coscienza è pseudoscienza?

La guerra civile è scoppiata nel campo della ricerca sulla coscienza poiché più di 100 ricercatori sulla coscienza hanno firmato una lettera in cui criticano la teoria dell’informazione integrata (IIT) come pseudoscienza. La teoria, proposta dal neuroscienziato Giulio Tononi, mira a fornire condizioni matematicamente precise per determinare se un sistema è cosciente o meno. Ciò suggerisce che la coscienza sorge quando c’è più informazione integrata (phi) in un sistema nel suo insieme che nelle sue parti.

I firmatari della lettera temono che associare la scienza della coscienza a quella che considerano una teoria pseudoscientifica avrà un impatto negativo sulla credibilità del settore. D’altra parte, gli oppositori sostengono che le accuse infondate di pseudoscienza possono screditare l’intera scienza della coscienza stessa. Sebbene alcuni aspetti dell’IIT siano stati testati, la teoria nel suo complesso manca di supporto sperimentale per le sue implicazioni audaci e controintuitive.

Un’area di contesa è l’ampio ambito della coscienza suggerito dall’IIT, al limite del “panpsichismo”, la convinzione che la coscienza permea l’universo fisico. I critici sostengono che gli assiomi non scientifici della teoria e le riflessioni filosofiche contribuiscono alla sua natura pseudoscientifica percepita. Sottolineano la necessità di distinguere la scienza dalla filosofia della coscienza.

Vale la pena notare che la coscienza non è limitata esclusivamente alla ricerca scientifica. A differenza dei fenomeni osservabili pubblicamente, la coscienza è sperimentata privatamente e non può essere osservata o replicata direttamente. Pertanto, dimostrare la correttezza di qualsiasi teoria della coscienza attraverso la sperimentazione è una sfida. Tuttavia, l’accesso diretto che abbiamo alla nostra coscienza può fornire preziose informazioni sulla sua natura.

Sebbene l’IIT abbia i suoi difetti sia negli aspetti scientifici che in quelli filosofici, è lodevole il fatto di riconoscere la necessità di combinare scienza e filosofia nello studio della coscienza. Una partnership tra queste discipline potrebbe far luce sulla natura sfuggente della coscienza.

