Guerra civile tra i ricercatori sulla coscienza: la teoria dell’informazione integrata è pseudoscienza?

Il campo della ricerca sulla coscienza è attualmente coinvolto in una guerra civile, con i ricercatori divisi sulla validità della teoria dell’informazione integrata (IIT). Più di 100 ricercatori sulla coscienza hanno recentemente firmato una lettera accusando l’IIT di essere pseudoscienza. Tuttavia, altre figure del settore hanno risposto criticando la lettera in quanto poco motivata e sproporzionata. Entrambe le parti sono preoccupate per la credibilità e la salute a lungo termine della scienza della coscienza.

L'IIT, proposta dal neuroscienziato Giulio Tononi, è una teoria ambiziosa che mira a fornire condizioni matematicamente precise per determinare quando un sistema, come un cervello, è cosciente. La teoria ruota attorno a una misura matematica chiamata ϕ, che rappresenta l'integrazione delle informazioni all'interno di un sistema. Secondo l’IIT, un sistema diventa cosciente quando c’è più ϕ nel sistema nel suo insieme che in una qualsiasi delle sue parti.

I critici dell’IIT sostengono che, sebbene alcuni aspetti della teoria possano essere stati testati, c’è poco supporto sperimentale per le sue implicazioni audaci e controintuitive. Tuttavia, gli oppositori della lettera sostengono che questa mancanza di supporto sperimentale è vera per tutte le attuali teorie sulla coscienza e riflette le sfide con le attuali tecniche di neuroimaging.

In particolare, recentemente ha avuto luogo anche una “collaborazione contraddittoria” tra l’IIT e un’altra popolare teoria della coscienza, la teoria dello spazio di lavoro globale. Questa collaborazione prevedeva la progettazione congiunta di esperimenti e l'accordo in anticipo su quali risultati avrebbero favorito ciascuna teoria. La prima serie di risultati sperimentali ha prodotto esiti contrastanti, con alcuni che confermano parti dell’IIT e altri che supportano aspetti della teoria dello spazio di lavoro globale.

Un fattore che potrebbe influenzare il dibattito è che l’IIT non si basa solo sulla sperimentazione scientifica ma incorpora anche la riflessione filosofica. Inizia con cinque assiomi, che i sostenitori sostengono possano essere conosciuti attraverso l'attenzione alla nostra esperienza cosciente. Questi assiomi vengono poi tradotti in cinque postulati corrispondenti, che delineano le proprietà richieste affinché un sistema incorpori la coscienza.

La questione in questione va oltre l’ambito della scienza, poiché la coscienza non è qualcosa di osservabile pubblicamente. È conosciuto privatamente attraverso la nostra esperienza soggettiva. Sebbene ciò renda difficile dimostrare sperimentalmente quale teoria della coscienza sia corretta, significa anche che abbiamo accesso diretto al fenomeno stesso. Pertanto, una partnership tra scienza e filosofia è necessaria per comprendere e avvicinarsi pienamente alla coscienza.

È importante notare che, sebbene l’IIT abbia i suoi difetti, sia dal punto di vista scientifico che filosofico, è pionieristico nell’accettare i limiti della sperimentazione scientifica e nell’incorporare intuizioni filosofiche. Solo attraverso la collaborazione e un approccio olistico possiamo sperare di far progredire la nostra comprensione della coscienza.

– Rtchard Brown, Professore di filosofia, LaGuardia Community College, City University of New York, The Conversation, 13 giugno 2022

– Teoria integrata dell’informazione: dalla coscienza ai suoi substrati fisici, Giulio Tononi, Il Bollettino Biologico, agosto 2008.