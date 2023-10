Aumentano le tensioni nella ricerca sulla coscienza mentre oltre 100 ricercatori criticano la teoria dell'informazione integrata

By

Nel campo della ricerca sulla coscienza, c’è un acceso dibattito sulla validità della Teoria dell’Informazione Integrata (IIT), con più di 100 ricercatori che firmano una lettera accusandola di essere pseudoscientifica. Sebbene l’IIT proponga una comprensione più ampia della coscienza, i critici sostengono che la teoria manca di un supporto empirico completo. Inoltre, alcuni ricercatori ritengono che la fusione di prospettive scientifiche e filosofiche nell’IIT possa comprometterne il rigore scientifico.

Il conflitto tra i firmatari della lettera e i sostenitori dell’IIT ruota attorno alle preoccupazioni sulla credibilità a lungo termine della scienza della coscienza. Coloro che hanno firmato la lettera temono che collegare la scienza della coscienza con ciò che percepiscono come una teoria pseudoscientifica minerà la reputazione del settore. D’altra parte, i difensori dell’IIT temono che accuse infondate di pseudoscienza possano contaminare l’intera scienza della coscienza.

L'IIT, proposto dal neuroscienziato Giulio Tononi, mira a stabilire precise condizioni matematiche per determinare la presenza di coscienza in qualsiasi sistema. Fondamentalmente, la teoria introduce una misura di informazione integrata, denominata ϕ, che suggerisce che un sistema diventa cosciente quando c’è più ϕ nel sistema nel suo insieme che in una qualsiasi delle sue parti. Di conseguenza, l’IIT implica che la coscienza potrebbe essere più diffusa di quanto comunemente si creda, allineandosi al concetto di panpsichismo.

Tuttavia, gli oppositori dell’IIT sostengono che, sebbene alcuni aspetti della teoria siano stati testati, la teoria nel suo insieme manca di un sostanziale supporto sperimentale per le sue implicazioni audaci e controintuitive. Le controargomentazioni affermano che questa mancanza di prove sperimentali non è esclusiva dell'IIT ma piuttosto una sfida comune nelle attuali teorie della coscienza a causa delle limitazioni delle tecniche di neuroimaging.

Nel perseguimento della comprensione della coscienza, è stata condotta una collaborazione contraddittoria tra l’IIT e un’altra teoria chiamata teoria dello spazio di lavoro globale. Questo sforzo collaborativo mira a progettare esperimenti che favoriscano ciascuna teoria e impediscano interpretazioni distorte dei risultati. I risultati iniziali hanno prodotto un mix di supporto per entrambe le teorie, con un leggero vantaggio che tende all’IIT.

È importante notare che l’IIT non si basa solo sulla sperimentazione scientifica ma incorpora anche riflessioni filosofiche. La teoria parte da cinque assiomi, derivati ​​da esperienze coscienti personali, che vengono poi tradotti in cinque postulati interconnessi. L'aggiunta di elementi filosofici all'IIT può essere una delle ragioni per cui gli oppositori desiderano distinguere la scienza della coscienza dai suoi aspetti filosofici.

In definitiva, lo studio della coscienza si estende oltre la scienza pura. Mentre la scienza mira a spiegare i fenomeni osservabili pubblicamente, la coscienza è conosciuta privatamente attraverso la consapevolezza individuale. Questa caratteristica unica della coscienza pone sfide nelle dimostrazioni sperimentali delle teorie. Tuttavia, consente anche l’esplorazione di esperienze e sentimenti soggettivi, distinguendo la ricerca sulla coscienza dagli altri sforzi scientifici.

